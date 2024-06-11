18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Χωρίς τον Ρόμπερτ Λεβαντόσφκι θα κληθεί να αγωνιστεί η Πολωνία στην πρεμιέρα του Euro 2024 κόντρα στην Ολλανδία(16/6 16:00). Ο ηγέτης της ομάδας τραυματίστηκε στο φιλικό με την Τουρκία, το τελευταίο πριν ταξιδέψει για την Γερμανία και θα περιμένει-μάλλον- το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου για να αγωνιστεί που είναι κόντρα στην Αυστρία(21/6 19:00).



Ο Μίχαλ Πρόμπιερζ είδε και τον αναπληρωματικό του επιθετικό να τραυματίζεται, ωστόσο όπως όλα δείχνουν ο Κάρολ Σφιντέρσκι θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στον 4ο όμιλο της διοργάνωσης και εκτός από τις Ολλανδία και Αυστρία, θα αντιμετωπίσει και τη Γαλλία.

🚨🇵🇱 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Robert Lewandowski has suffered a torn biceps femoris muscle.



He will NOT play Poland's first #EURO2024 match vs Netherlands! ❌🚫



Polish FA say they are 'doing everything' so he can play in 2nd match and beyond... pic.twitter.com/PCeW7cmm6Z June 11, 2024

