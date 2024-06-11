Λογαριασμός
Χάνει την πρεμιέρα του Euro2024 κόντρα στην Ολλανδία ο Λεβαντόφσκι

Αρκετά άτυχος στάθηκε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αφού ο τραυματισμός του στο φιλικό της Πολωνίας με την Τουρκία θα τον κρατήσει εκτός για την πρεμιέρα του Euro2024 κόντρα στην Ολλανδία

Λεβαντόφσκι
Χωρίς τον Ρόμπερτ Λεβαντόσφκι θα κληθεί να αγωνιστεί η Πολωνία στην πρεμιέρα του Euro 2024 κόντρα στην Ολλανδία(16/6 16:00). Ο ηγέτης της ομάδας τραυματίστηκε στο φιλικό με την Τουρκία, το τελευταίο πριν ταξιδέψει για την Γερμανία και θα περιμένει-μάλλον- το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου για να αγωνιστεί που είναι κόντρα στην Αυστρία(21/6 19:00).

Ο Μίχαλ Πρόμπιερζ είδε και τον αναπληρωματικό του επιθετικό να τραυματίζεται, ωστόσο όπως όλα δείχνουν ο Κάρολ Σφιντέρσκι θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στον 4ο όμιλο της διοργάνωσης και εκτός από τις Ολλανδία και Αυστρία, θα αντιμετωπίσει και τη Γαλλία.

Πηγή: sport-fm.gr

