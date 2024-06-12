Λογαριασμός
H UEFA αποκάλυψε το βραβείο για τον πρώτο σκόρερ του EURO 2024

Παρουσιάστηκε το βραβείο που θα παραλάβει ο ποδοσφαιριστής o οποίος θα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο EURO 2024

Σε ρυθμούς EURO 2024 κινούνται άπαντες πλέον, δεδομένου πως απομένουν λίγες ημέρες για την έναρξης της διοργάνωσης, στα γήπεδα της Γερμανίας.
Μάλιστα, κάπως έτσι, η UEFA παρουσίασε το βραβείο -που έχει φτιάξει σε συνεργασία με την Alipay, η οποία είναι ο βασικός χορηγός που εμφανίζεται στο τρόπαιο- το οποίο θα πάρει ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά.

Πηγή: sport-fm.gr

