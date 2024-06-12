18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Σε ρυθμούς EURO 2024 κινούνται άπαντες πλέον, δεδομένου πως απομένουν λίγες ημέρες για την έναρξης της διοργάνωσης, στα γήπεδα της Γερμανίας.

Μάλιστα, κάπως έτσι, η UEFA παρουσίασε το βραβείο -που έχει φτιάξει σε συνεργασία με την Alipay, η οποία είναι ο βασικός χορηγός που εμφανίζεται στο τρόπαιο- το οποίο θα πάρει ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά.

Δείτε το βραβείο εδώ:

🏆 Alipay+ has unveiled the Top Scorer Trophy for #EURO2024



Inspired by the Chinese character 支 (zhi), the design reflects Alipay+’s commitment to global payment solutions and football unity.#EUROTopScorer @AlipayPlus pic.twitter.com/sm6jgQ7KEq — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 11, 2024

