Η καλλονή από την Κροατία εμφανίζεται εδώ και μερικά χρόνια σε κάθε μεγάλη ποδοσφαιρική οργάνωση. Ο λόγος για την Ιβάνα Κνολ , η οποία έγινε γνωστή στα Παγκόσμια Κύπελλα της Ρωσίας και του Κατάρ, καθώς και στο Euro που έγινε το 2021.

Φυσικά, το μοντέλο από την Κροατία θα βρεθεί και στη Γερμανία για το επερχόμενο Euro 2024 , έτοιμο να βγάλει την καρδιά, ερυθρόλευκη γκαρνταρόμπα του για πασαρέλα στα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τον θεσμό.

Η Κνολ πάντως έχει βλέψεις και για περισσότερα πράγματα. Μιλώντας στην Bild, ανέφερε πως «θα μου άρεσε να δουλέψω σαν παρουσιάστρια για την Bundesliga.

Από τη στιγμή που η Κροατία δεν έχει καλό πρωτάθλημα και έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση με τη Γερμανία , αυτό θα ήταν το όνειρό μου. Σαν παιδί, ήμουν οπαδός της Λεβερκούζεν, τώρα μου αρέσει η Μπάγερν Μονάχου.

Παράλληλα απασχολούμαι και σαν DJ, παίζω τέκνο. Θα μου άρεσε να παίξω κάπου, προτιμώ στο Βερολίνο, είναι η Μέκκα του τέκνου. Μετά το Euro θα πάω σε παγκόσμια περιοδεία, θα παίξω στην Ελλάδα, το Μαρόκο, το Μαυροβούνιο και την Κροατία , μεταξύ άλλων».

