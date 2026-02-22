Ρονάλντο: Ανήκω στη Σαουδική Αραβία – Θέλω να συνεχίσω εδώ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον του, δηλώνοντας πως αισθάνεται απόλυτα συνδεδεμένος με τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ, μετά τη νέα του εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρωτάθλημα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σημείωσε δύο γκολ στη νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Χαζέμ στο King Saud University Stadium στο Ριάντ, οδηγώντας την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας, έναν βαθμό μπροστά από την Αλ Χιλάλ. Με απόδοση 9,3 σύμφωνα με το Flashscore, αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.

Back where we belong. Now back to work! 💪🏽 pic.twitter.com/25cSiRvx3a — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 21, 2026

Μετά το παιχνίδι, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο Ρονάλντο ήταν κατηγορηματικός: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία. Θέλω να συνεχίσω εδώ. Είναι μια χώρα που με υποδέχτηκε, όπως και την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Είμαι χαρούμενος εδώ και θέλω να παραμείνω».

Στο αγωνιστικό σκέλος, άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό και «σφράγισε» τη νίκη στο 79’, μετά από ασίστ του Κομάν, δείχνοντας πως παραμένει ο ηγέτης της Αλ Νασρ. Λίγο αργότερα, με ανάρτησή του στα social media, έγραψε: «Πίσω εκεί που ανήκουμε. Τώρα δουλειά!».

Cristiano Ronaldo's brace tonight for Al Nassr vs. Al Hazem 🇵🇹🐐 pic.twitter.com/o0388oEYyV — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 21, 2026

Παράλληλα, ο 39χρονος άσος πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στο ενεργητικό του: έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει πετύχει 500 γκολ μετά τα 30 του χρόνια.

