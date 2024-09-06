Ρομάνο: Ελληνοποίηση - εξπρές για να πάει στην Ίντερ

Στην αποκάλυψη ενός άκρως σημαντικού στοιχείου για να διευκολυνθεί η μεταγραφή του στην Ίντερ προχώρησε ο ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Αργεντινός Τιάγκο Ρομάνο πήρε την ελληνική υπηκοότητα με διαδικασίες fast track, για να πραγματοποιηθεί τελικά η μετακόμισή τους την ιταλική ομάδα ως κοινοτικός. Διαδικασίες για τις οποίες όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ φέρεται να έτρεξαν μέσω προσώπου που βρίσκεται κοντά στο πρωθυπουργικό γραφείο.



Ο 18χρονος, γιος του Ντιέγκο Ρομάνο που έπαιξε στην Ελλάδα σε Ηρακλή και Εργοτέλη μεταξύ άλλων, ξεχώρισε στα τμήματα υποδομών του Παναθηναϊκού, αλλά αρνήθηκε να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τους «πράσινους». Λίγες μέρες μετά υπέγραψε στην ομάδα του Μιλάνου, που έχει δικαίωμα για μέχρι πέντε μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές και διευκολύνθηκε από την ελληνοποίηση του ποδοσφαιριστή.



Ο Ρομάνο κατέθεσε το αίτημά του στην διεύθυνση ιθαγένειας Αττικής στις 4 Ιουλίου και ζήτησε να επισπευσθεί η διαδικασία με το αιτιολογικό πως «... πρόκειται να υπογράψω στην ποδοσφαιρική ομάδα Inter Milan μόνο εφόσον κατέχω ευρωπαϊκό διαβατήριο και μπορέσω να μεταβώ στο Μιλάνο μέχρι τις 20 Ιουλίου». Εν τέλει το αίτημά του εγκρίθηκε στις 18 Ιουλίου, δηλαδή μόλις δύο εβδομάδες μετά, ενώ στις 9 Αυγούστου η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτησή του.



Δείτε το σχετικό βίντεο με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ:

