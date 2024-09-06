Γκάλης για Ντράζεν Πέτροβιτς: «Ξεχωριστός άνθρωπος, χαρά μου που τον γνώρισα»

Υπήρξαν μάλλον οι δύο σπουδαιότεροι παίκτες της εποχής τους. Η μοίρα δεν επέτρεψε να συνεργαστούν, αφού λίγο πριν ο Ντράζεν Πέτροβιτς υπογράψει στον Παναθηναϊκό, το 1993, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο Νίκος Γκάλης δεν θα μπορούσε να λείπει από το φιλικό που έγινε στη μνήμη του αδικοχαμένου Κροάτη, που φέτος θα γινόταν 60 χρονών.



«Ο Ντράζεν ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος με ένα απίστευτο IQ στο γήπεδο του μπάσκετ. Ήταν χαρά μου που τον γνώρισα. Ήταν απόλαυση να παίζω εναντίον του. Ευχαριστώ που με καλέσατε».», δήλωσε ο θρυλικός Νικ για τον άλλοτε μεγάλο του αντίπαλο και παραλίγο συμπαίκτη του.

