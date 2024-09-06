Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μανώλης Στεφανουδάκης, στον τελικό του ακοντισμού στην κατηγορία F54, για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που διεξάγονται στο Παρίσι.

Ο Ελληνας Παραολυμπιονίκης (σ.σ. χρυσό μετάλλιο στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο το 2016 και χάλκινο στο Λονδίνο το 2012), πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του, καθώς στην δεύτερη προσπάθεια, έστειλε το ακόντιο του στα 30 μέτρα και 13 εκατοστά κι έτσι, θα βρεθεί στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Οι υπόλοιπες ρίψεις του Στεφανουδάκη, μετρήθηκαν στα 28.38μ, 29.36μ, 28.54μ, 28.30μ, ενώ η τελευταία του προσπάθεια ήταν άκυρη.



Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ρώσος (σ.σ. αγωνίζεται υπό ουδέτερη σημαία), Ιβάν Ρεβένκο με 30.77μ. και το αργυρό, ο Μεξικανός, Εντγκαρ Φουέντες με 30.53 μέτρα.

Πηγή: skai.gr

