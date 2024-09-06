Ομπράντοβιτς για Παρτίζαν: «Χάσαμε 2 παίκτες που πήραν Ευρωλίγκα και έναν που έπαιξε τελικούς NBA»

Η Παρτίζαν έκανε μία πολύ αρνητική σεζόν το 2023-24, καθώς δεν κατάφερε να κατακτήσει κανέναν εγχώριο τίτλο ενώ έμεινε εκτός playoffs στην Ευρωλίγκα. Η κατάσταση αυτή την οδήγησε σε ολικό «λίφτινγκ» το καλοκαίρι, αφού άλλαξε ουσιαστικά όλη τη 12άδα της με στόχο να επανέλθει στις «υψηλές πτήσεις».



Μιλώντας για την έναρξη της προετοιμασίας και ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήρθε αντιμέτωπος με ερωτήσεις για το τι πήγε στραβά την περασμένη σεζόν και αναφέρθηκε στην απώλεια πολλών σημαντικών παικτών, ενώ μίλησε και για τις πολλές μεταγραφές που έγιναν αυτό το καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έτυχε να αλλάξουμε ομάδα την προηγούμενη χρονιά, τέσσερις από τους εξαιρετικά σημαντικούς παίκτες μας να αποχωρήσουν. Οι δύο από αυτούς ήταν πρωταθλητές Ευρώπης (Ματίας Λέσορ και Ιωάννης Παπαπέτρου). Ο ένας ήταν στο Final Four (Μαντάρ), και ένας άλλος έπαιξε στους τελικούς του NBA (Ντάντε Έξουμ). Μιλάμε για την εξαιρετική ποιότητα που είχαν αυτοί οι παίκτες.Η περσινή μεταβατική περίοδος σημαδεύτηκε από μια κατάσταση στην οποία δεν θα ήθελα να αναφερθώ (την αθέτηση συμφωνίας από τον Μίροτιτς). Αυτό μας οδήγησε στη δημιουργία της ομάδας που δημιουργήσαμε. Ήμουν ικανοποιημένος, στις συνθήκες που βρισκόμασταν, πώς αντιδράσαμε. Δυστυχώς ή από άγνοια, επειδή πιστεύω ότι η τύχη ακολουθεί τους γενναίους, σαφώς δεν ήμασταν αρκετά γενναίοι. Χάσαμε 12 παιχνίδια που κρίθηκαν στη μία κατοχή... ».«Υποθέτω ότι είναι συνέπεια του ότι δεν δουλεύουμε καλά, δεν δίνω καλές συμβουλές ή ότι οι παίκτες δεν δουλεύουν στο τέλος όπως συμφωνήσαμε. Ό,τι κι αν ήταν - ήταν λάθος. Αυτοί είναι οι λόγοι που δεν κάναμε μια επιτυχημένη σεζόν. Εξάλλου, αν είχαμε κερδίσει δύο ή τρία παιχνίδια ακόμη, θα ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Αυτό είναι το άθλημα, είσαι πάντα στο όριο, εξαρτόμαστε από αυτό. Όταν γυρίζει ένα παιχνίδι, αλλάζει και η σεζόν. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην επαναληφθεί αυτή τη σεζόν και θα το δουλέψουμε».«Ήταν ένα εκπληκτικό καλοκαίρι, γιατί δεν σχεδιάζαμε να δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα. Ένα σύνολο περιστάσεων οδήγησε σε αυτό, κάποιοι παίκτες τελείωσαν τα συμβόλαιά τους, με κάποιους καταλήξαμε σε συμφωνία για τη λύση και όταν καθίσαμε τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς (πρόεδρος) και τον Ζόραν Σάβιτς (αθλητικός διευθυντής), γιατί πραγματικά η γνώμη τους είναι σημαντική, τότε πήραμε τις αποφάσεις που πήραμε. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτές τις αποφάσεις».

