Νέα ήττα για την Εθνική βόλεϊ Γυναικών στο European Golden League.

Το σύνολο του Απόστολου Οικονόμου πάλεψε, όμως τελικά δεν τα κατάφερε στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Ρουμανία, χάνοντας με 3-1 σετ (26-28, 25-22, 26-24, 29-27), στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της μετά από εκείνη κόντρα στην Ουγγαρία, το βράδυ του Σαββάτου (7/6).

Έτσι, η Εθνική μας έμεινε με μία νίκη στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει στη διοργάνωση, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στις επερχόμενες αναμετρήσεις της κόντρα σε Σλοβενία (13/6) και Ισπανία (14/6).

Αμφίρροπο από το ξεκίνημά του το αποψινό ματς, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, αλλά με τη Ρουμανία να φτιάχνει μικρό σερί και να προηγείται με 23-19. Ωστόσο, η Εθνική μας αντέδρασε και αφού ισοφάρισε σε 24-24, τελικά πήρε το πρώτο σετ με 26-28!

Οι γηπεδούχες μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 6-2, με την Εθνική μας να αντεπιτίθεται και να περνά μπροστά με 13-9. Ωστόσο, η Ρουμανία ήταν εκείνη που έφτασε στο 25-22, ενώ έκανε την ανατροπή με το υπέρ της 26-24 στο τρίτο σετ.

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως αποδείχθηκε σετ, η «γαλανόλευκη» προηγήθηκε με 16-14 και με 22-18, όμως στην «τελική ευθεία» μπλόκαρε, επιτρέποντας στην αντίπαλό της να ισοφαρίσει σε 24-24, πριν κάνει το 29-27 για να πάρει και τη νίκη.

Τα σετ: 26-28, 25-22, 26-24. 29-27

