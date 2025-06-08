«Υποψήφιος για αντικαταστάτης του Νίκολιτς στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Αλμέιδα»

Την ώρα που ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται να αφήσει τη Ρωσία για να γίνει προπονητής της ΑΕΚ, οι άνθρωποι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ψάχνουν για τον αντικαταστάτη του Σέρβου και, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sport Express, ένας εκ των υποψηφίων, είναι ο... Ματίας Αλμέιδα!

Ο μέχρι πρότινος τεχνικός της Ένωσης, που έφυγε μετά από μια τριετία στην Ελλάδα, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την ΤΣΣΚΑ να ενδιαφέρεται για τον Αργεντινό.

Το σχετικό ρεπορτάζ, αναφέρει πως στη λίστα των Ρώσων βρίσκονται επίσης οι Ρόλαν Γκούσεφ και Μαρσέλ Λίτσκα.

