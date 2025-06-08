Λογαριασμός
«Υποψήφιος για αντικαταστάτης του Νίκολιτς στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Αλμέιδα»

Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται στη λίστα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για να αντικαταστήσει τον Μάρκο Νίκολιτς, που οδεύει προς την ΑΕΚ

Ματίας Αλμέιδα

Την ώρα που ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται να αφήσει τη Ρωσία για να γίνει προπονητής της ΑΕΚ, οι άνθρωποι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ψάχνουν για τον αντικαταστάτη του Σέρβου και, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sport Express, ένας εκ των υποψηφίων, είναι ο... Ματίας Αλμέιδα!

Ο μέχρι πρότινος τεχνικός της Ένωσης, που έφυγε μετά από μια τριετία στην Ελλάδα, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την ΤΣΣΚΑ να ενδιαφέρεται για τον Αργεντινό.

Το σχετικό ρεπορτάζ, αναφέρει πως στη λίστα των Ρώσων βρίσκονται επίσης οι Ρόλαν Γκούσεφ και Μαρσέλ Λίτσκα.

Πηγή: sport-fm.gr

Ματίας Αλμέιδα ΑΕΚ ποδόσφαιρο
