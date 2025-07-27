Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την απόκτηση του από τον Παναθηναϊκό, έκανε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ, μιλώντας στο Club 1908, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συγκεκριμένη μεταγραφή, δήλωσε ότι ανυπομονεί να αγωνιστεί στο γεμάτο ΟΑΚΑ μπροστά στους οπαδούς του τριφυλλιού, στάθηκε στη συνεργασία του με τον Εργκίν Αταμάν και έθεσε τους προσωπικούς του στόχους, αλλά και αυτούς του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ σε έναν μεγάλο Σύλλογο με τεράστια ιστορία, που κάθε χρόνο διεκδικεί όλα τα τρόπαια. Μου δίνεται μια σπουδαία ευκαιρία και είμαι αποφασισμένος να δουλέψω σκληρά ώστε να προσφέρω τα μέγιστα στον Παναθηναϊκό», τόνισε αρχικά.

Σε ερώτηση σχετικά με τους βασικούς λόγους που τον έκαναν να επιλέξει τον Παναθηναϊκό AKTOR για να συνεχίσει την καριέρα του απάντησε πως: «Από την πρώτη στιγμή, ένιωσα τον σεβασμό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού προς το πρόσωπό μου. Αντιλήφθηκα το πόσο πολύ με ήθελαν στην ομάδα γι’ αυτό και εγώ από την πλευρά μου ήθελα πολύ να έρθω. Ήταν κάτι πολύ τιμητικό για μένα. Πέραν του μεγέθους του Συλλόγου, ο κόσμος της ομάδας, που είναι πάντα εκεί για να τη στηρίζει, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου».

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει αγωνιστεί πολλές φορές στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού AKTOR, ωστόσο από τη νέα σεζόν τα δεδομένα για εκείνον θα είναι διαφορετικά: «Ανυπομονώ να παίξω σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού στο πλευρό μου. Έχω αγωνιστεί αρκετές φορές εκεί ως αντίπαλος, αλλά πλέον θα είναι διαφορετικό. Περιμένω να βιώσω αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα ως παίκτης του Παναθηναϊκού», σχολίασε.

Όσο για το τι θα πρέπει να περιμένουν από εκείνον οι φίλοι της ομάδας, σημείωσε πως: «Να περιμένουν να δουν έναν παίκτη που θα δίνει το 100% στο κάθε λεπτό που θα βρίσκεται στο παρκέ, που θα προσφέρει ενέργεια και επιθετικότητα και στις δύο πλευρές του γηπέδου».

Ο 24άχρονος φόργουορντ ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον Εργκίν Αταμάν και με τους νέους του συμπαίκτες, κάνοντας ειδική μνεία στους Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν: «Ο Εργκίν Αταμάν έχει κερδίσει τους τρεις από τους πέντε τελευταίους τίτλους στην EuroLeague, με την αμέσως προηγούμενη μάλιστα να διακόπτεται. Είναι τεράστιος προπονητής. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του, να δουλέψω σκληρά για κερδίσω την εμπιστοσύνη του», τόνισε και συνέχισε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συνεργαστώ με τόσο καλούς συμπαίκτες. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει ένα εξαιρετικό σύνολο με τεράστια ποιότητα. Οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας ηγούνται αυτής της ομάδας και πλαισιώνονται από παίκτες του υψηλότερου επιπέδου. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε δουλειά όλοι μαζί».

Τέλος, σχετικά με τους προσωπικούς αλλά με ομαδικούς στόχους που θέλει να εκπληρώσει με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ανέφερε πως: «Ο στόχος του Παναθηναϊκού ήταν και παραμένει ο ίδιος: να διεκδικήσουμε όλα τα τρόπαια. Αυτό θέλει ο κόσμος και αυτό δείχνει ο πρόεδρος με τις κινήσεις που κάνει για την ομάδα. Όσον αφορά στον ατομικό μου στόχο είναι να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα στην προπόνηση για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Εύχομαι να έχουμε υγεία και πιστεύω πως όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.