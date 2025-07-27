Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Ρογκαβόπουλος

Στον Παναθηναϊκό με κάθε επισημότητα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος! Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της αποδέσμευσής του από την Μπασκόνια, η «πράσινη» ΚΑΕ, γνωστοποίησε την απόκτηση του 24χρονου διεθνούς φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών!

Με τον τρόπο αυτόν ο «επτάστερος» ολοκλήρωσε την τέταρτη προσθήκη του, μετά από εκείνες των Τι Τζέι Σορτς, Βασίλη Τολιόπουλου και Γιάννη Κουζέλογλου.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου 2001 στο Μαρούσι, έχει ύψος 2μ03 και αγωνίζεται στη θέση του small forward.



Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΣΕ Δούκα, με τον οποίο ξεχώρισε από πολύ νωρίς με αποτέλεσμα την μεταγραφή στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2017, σε ηλικία μόλις 16 ετών. Με την Ένωση πανηγύρισε την κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου το 2019 και του Κυπέλλου Ελλάδος το 2020.



Το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στον Προμηθέα Πάτρας, με τον οποίο είχε 6.5 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ στη Basket League και 8.8 πόντους (με 39.7% στο τρίποντο), 5.6 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα σε 22’30” συμμετοχής στο EuroCup.



Την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2022/23) αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο εξωτερικό, για λογαριασμό της Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket της Τουρκίας. Εκεί κατάφερε να ξεδιπλώσει το πλούσιο ταλέντο του, εξελισσόμενος σε βασικό στέλεχος της τουρκικής ομάδας χάρη στους 15.5 πόντους, τα 6.3 ριμπάουντ, τις 1.9 ασίστ και τα 1.1 κλεψίματα που είχε ανά αγώνα στη Basketbol Super Ligi.



Οι σπουδαίες εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τα χρώματα της τουρκικής ομάδας αποτέλεσαν το διαβατήριο για τη μεταγραφή στην Baskonia Vitoria-Gasteiz. Το 2023/24 είχε 5.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ στη Liga Endesa, ενώ στην EuroLeague είχε 6.1 πόντους (με 52.1% στο τρίποντο) και 1.7 ριμπάουντ ανά 13’27” συμμετοχής.



Το 2024/25 τα νούμερα ήταν ακόμη καλύτερα αφού είχε 8.9 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά 19’21” στη Liga Endesa και 9.7 πόντους (με 43.5% στο τρίποντο), 3.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 18’43” στην EuroLeague. Στις 23 Ιανουαρίου 2025 πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στην EuroLeague σε παιχνίδι με τη Real Madrid, όπου είχε 22 πόντους και 11 ριμπάουντ.



Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπήρξε βασικό στέλεχος όλων των ηλικιακών τμημάτων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, με εξαιρετικά νούμερα.



Το 2017 είχε 18 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ στο EuroBasket Β’ Κατηγορίας οδηγώντας την Εθνική Παίδων στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και κατακτώντας τον τίτλο του MVP της διοργάνωσης.



Το 2018 είχε επελέγη στην καλύτερη πεντάδα του EuroBasket U18 χάρη στους 19.7 πόντους, τα 6.6 ριμπάουντ και τις 2.1 ασίστ που είχε με την Εθνική Εφήβων, ενώ το 2019 αγωνίστηκε τόσο στο FIBA World Cup U19, όπου είχε 13.7 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, όσο και στο EuroBasket U18 όπου είχε 11.7 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.



Το καλοκαίρι του 2021 κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών από τον Ρικ Πιτίνο για το Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά, στο οποίο είχε 4 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο. Έκτοτε αποτέλεσε σταθερό στέλεχος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, με το οποίο αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 με απολογισμό τους 8.2 πόντους και τα 2.8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

