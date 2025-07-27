Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέλεξε να ξανασυνεργαστεί με τον πατέρα του Απόστολο στα κορτ και ετοιμάζονται να βάλουν πλώρη για μια νέα επιτυχημένη περίοδο.

Μετά από ένα χρόνο χωριστής πορείας, πατέρας και γιος επανενώνονται στο Τορόντο, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής επιστρέφει για πρώτη φορά μετά το Wimbledon.

Ο Στέφανος, που στοχεύει να εκμεταλλευτεί τις απουσίες των Τζόκοβιτς, Σίνερ και Αλκαράθ και να ξεχωρίσει στο Masters του Καναδά, μίλησε στο Ziggo Sport για την τρέχουσα κατάσταση και τον «νέο ξεκίνημα» με τον πατέρα του:

«Πέρασα πολλά τις τελευταίες εβδομάδες και με βοήθησε που έκανα ένα διάλειμμα μακριά από τα κορτ. Μπόρεσα να σκεφτώ, να δουλέψω στο σώμα μου και να ζητήσω βοήθεια από γιατρούς και ειδικούς. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ καλύτερα. Πριν τρεις εβδομάδες δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήμουν στη θέση που είμαι τώρα, διότι ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση, κυρίως σωματικά. Αν δεν είσαι καλά σωματικά, επηρεάζεσαι και ψυχολογικά. Σε μια κατάσταση σαν αυτή πρέπει απλά να μείνεις δυνατός, οπότε είμαι χαρούμενος που είμαι στο Τορόντο, δεν ήταν μέρος του σχεδίου».

'𝘈 𝘵𝘩𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘣𝘢𝘵𝘵𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘴' ⛈️

Stefanos Tsitsipas openhartig in Toronto over zijn emotionele roller coaster en de terugkeer van zijn vader als coach 💬#ZiggoSport #atptour #NBO25 pic.twitter.com/4EPeK9IMbR — Ziggo Sport (@ZiggoSport) July 27, 2025

Στη συνέχεια περιέγραψε το προσωπικό του «roller coaster» και τις αλλαγές που έγιναν: «Ήταν ένα rollercoaster. Νομίζω ότι αυτό σκέφτονται όσοι το βλέπουν απ’ έξω – και εγώ το βιώνω καθημερινά. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές, οι περισσότερες μη δημοσιοποιημένες. Ήταν δύσκολο να διαχειριστώ όλα αυτά τα συναισθήματα και τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρω ως ενήλικας. Τώρα όμως νιώθω ότι τα νερά ηρέμησαν και πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαι χαρούμενος που βρίσκω ξανά τον δρόμο μου, παρότι πρέπει να κάνω λάθη – όλοι το κάνουμε. Τα αποδέχομαι κι ελπίζω να γίνω σοφότερος».

Για την επανένωση με τον Απόστολο Τσιτσιπά, υπογράμμισε:

«Ο τρόπος που τελείωσε η συνεργασία μας πέρσι ήταν σκληρός. Είχε φτάσει σε σημείο που δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου και τον τρόπο που αντιδρούσα. Μετανιώνω για πράγματα που είπα και έκανα, δεν ήμουν πολύ ώριμος. Έχασα τον εσωτερικό μου έλεγχο. Όμως μιλήσαμε πολύ έκτοτε, περάσαμε μαζί αρκετές εβδομάδες – όχι ως προπονητής και παίκτης, αλλά ως πατέρας και γιος. Καταλαβαίνει ότι κάποιες αποφάσεις πρέπει να είναι δικές μου, και εγώ πρέπει να είμαι πιο ξεκάθαρος μαζί του. Αυτή η σχέση αξίζει μια πιο ώριμη αντιμετώπιση. Όπως είπα, χρειαζόμαστε σοφία, ειλικρίνεια και καλύτερη επικοινωνία».

Μετά από bye στον πρώτο γύρο, ο Τσιτσιπάς πέρασε στον δεύτερο γύρο του Canadian Open και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ό’ Κόνελ – Τσενγκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.