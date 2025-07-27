Η Αναστασία Ντραγκομίροβα που έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα όλων με τις επιδόσεις της στον στίβο, κατάφερε πλέον να καταγράψει νέο Πανελλήνιο ρεκόρ, από το οποίο βρισκόταν μια ανάσα τις τελευταίες ώρες!

Αν και το ακόντιο αποτελεί το… δυνατό της χαρτί, η Ντραγκομίροβα κατάφερε στο Κ23 των 800μ. να βελτιώσει την κορυφαία επίδοση των γυναικών της κατηγορίας, ξεπερνώντας τους 8.054 βαθμούς.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε κερδίσει όλες τις εντυπώσεις στο άλμα εις μήκος του επτάθλου, με επίδοση 6.42!

