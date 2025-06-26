ΑΕΚ: Παίρνει Μπάρτλεϊ από ΠΑΟ

Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ και τον κάνει δικό της, ολοκληρώνοντας την πρώτη της μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν.



Ο 27χρονος γκαρντ είχε εξαιρετική σεζόν με τον «δικέφαλο του βορρά», έχοντας 14,9 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 18 ματς στο FIBA Europe Cup, ενώ στην Ελλάδα είχε 14,5 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 22 αγώνων.

Ο ΠΑΟΚ του είχε καταθέσει πρόταση ανανέωσης με αύξηση των αποδοχών του, όμως εκείνη της ΑΕΚ ήταν ανώτερη οικονομικά, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε συμφωνία.



Πάντως, το δεδομένο είναι πως στην ΑΕΚ δεν βλέπουν τον παίκτη ως άμεσο αντικαταστάτη του Χάντερ Χέιλ, ο οποίος συνεχίζει στην Τουρκία και την Μπαχτσεσεχίρ. Στην Ένωση κινούνται για την απόκτηση ακόμα δύο γκαρντ, ο ένας «άσσος» και ο άλλος πιο ψηλό κορμί, με την περίπτωση του Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ να βρίσκεται ψηλά στη λίστα.



Την ίδια ώρα, προχωρούν οι επαφές με τον Δημήτρη Κατσίβελη. Ο 33χρονος γκαρντ βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην ΑΕΚ, για τρίτη φορά, έπειτα από τις σεζόν 2015-16 και 2020-21. Την περσινή σεζόν είχε 10,4 πόντους ανά ματς και αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για τα γκαρντ, ενώ διαθέτει και ελληνικό διαβατήριο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.