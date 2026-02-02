Η νίκη της Ρεάλ επί της Ράγιο Βαγεκάνο στις καθυστερήσεις (2-1) συνοδεύτηκε και από μια άσχημη είδηση. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αποχώρησε μόλις στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης με κλάματα και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.

Η «βασίλισσα» θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Άγγλου μέσου σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς θα χάσει σίγουρα τα ματς με Βαλένθια (εκτός), Ρεάλ Σοσιεδάδ (εντός) και Οσασούνα (εκτός), καθώς και τις δύο αναμετρήσεις για τα playoffs του Champions League απέναντι στην Μπενφίκα.

Φέτος μετρά 28 συμμετοχές, 6 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τους Μαδριλένους, που στο ματς της Κυριακής με τη Βαλένθια στο «Μεστάγια» δεν θα έχουν διαθέσιμο ούτε τον Βινίσιους, ο οποίος συμπλήρωσε χθες πέντε κίτρινες κάρτες στο πρωτάθλημα.

