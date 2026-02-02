Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο story Γιαννακόπουλου μετά το ξέσπασμα: «Eδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το Ευρωπαϊκό»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανήλθε με νέο story στο Instagram μετά το ξέσπασμά του για την ήττα από τον Άρη, στέλνοντας αιχμηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση

Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Άρη (102-95) και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξέσπασε μέσω Instagram, λέγοντας πως θα έπρεπε άπαντες να παραιτηθούν και ζητώντας από όλους να καταλάβουν «σε ποια ομάδα παίζουν».

Λίγο αργότερα επανήλθε με νέο story από το Σούνιο δηλώνοντας: «Εδώ μέσα στη βροχή, εγώ θα επιμείνω και θα το πω. Δεν πά' να κοιμάστε όλοι εσείς; Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το Ευρωπαϊκό, δεν πά' να λέτε ό,τι θέλετε».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark