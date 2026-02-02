Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Άρη (102-95) και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξέσπασε μέσω Instagram, λέγοντας πως θα έπρεπε άπαντες να παραιτηθούν και ζητώντας από όλους να καταλάβουν «σε ποια ομάδα παίζουν».

Λίγο αργότερα επανήλθε με νέο story από το Σούνιο δηλώνοντας: «Εδώ μέσα στη βροχή, εγώ θα επιμείνω και θα το πω. Δεν πά' να κοιμάστε όλοι εσείς; Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το Ευρωπαϊκό, δεν πά' να λέτε ό,τι θέλετε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.