Ράπτορς: Ανανέωσε για ακόμα 3 χρόνια έναντι 120 εκατ. δολαρίων ο Ίνγκραμ

Νέα μπασκετική στέγη και νέο... πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για τον Μπράντον Ίνγκραμ.

Λίγες ημέρες μετά την ανταλλαγή του από τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, από τους οποίους αποχώρησε μετά από έξι χρόνια, ο 27χρονος Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να αποτελέσει τον ηγέτη των Ράπτορς.

Για αυτό ακριβώς τον λόγο, η διοίκηση της ομάδας του Τορόντο αποφάσισε να προβεί στην πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Ίνγκραμ, ο οποίος και έβαλε την υπογραφή του σε νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι του ποσού των 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τη φετινή σεζόν, ο All Star άσος μετράει 18 συμμετοχές με 22,2 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 5,2 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ, για την ιστορία, δεν έχει προλάβει ακόμα να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.