Αταμάν: «Δεν είναι ο κύριος στόχος μας το Κύπελλο, αλλά ήρθαμε για να κερδίσουμε»

Το πρώτο από τα τρία βήματα που απαιτούνται για την κατάκτηση του Κυπέλλου θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, που αύριο Τετάρτη (12/02, 20:15, ΕΡΤ3, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) αντιμετωπίζει το Περιστέρι στον δεύτερο προημιτελικό του Final 8 στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.



Ενόψει της αναμέτρησης αυτής, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως η ομάδα του δεν αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τα ματς ανάλογα με τη διοργάνωση, αλλά θέλει να παίξει το μπάσκετ της και να κατακτήσει την κούπα. Παράλληλα, επεσήμανε πως αυτή τη στιγμή οι «πράσινοι» είναι επικεντρωμένοι στο Final 8 και δεν βρίσκονται στην αγορά για ενίσχυση στη γραμμή των ψηλών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Παίζουμε κάθε ματς με τον ίδιο τρόπο, επομένως δεν έχει σημασία για εμάς αν είναι Κύπελλο, πρωτάθλημα ή Ευρωλίγκα. Έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια φέτος, επομένως και αύριο θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το μπάσκετ μας και να κερδίσουμε το παιχνίδι».«Φυσικά, ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε. Αλλά παίρνεις το Κύπελλο μετά από 2-3 αγώνες, οπότε για μένα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Την Ευρωλίγκα την κερδίζεις μετά από 40-41 παιχνίδια, στο πρωτάθλημα έχεις επίσης πάνω από 30 ματς μαζί με τα playoffs. Eδώ παίζεις τρία παιχνίδια, άμα κερδίσεις είναι εντάξει, αν όχι και πάλι είναι εντάξει. Δεν είναι ο κύριος στόχος μας, να κερδίζουμε τα Κύπελλα, αλλά ήρθαμε εδώ για να νικήσουμε».«Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στην αγορά για παίκτη, σκεφτόμαστε μόνο το Κύπελλο. Αν κάποιος μάνατζερ ή ατζέντης μας προτείνει κάποιο παίκτη, δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιον στο μυαλό μου».

