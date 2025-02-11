Λογαριασμός
Οι Μάβερικς προσπάθησαν να ανταλλάξουν τον Ντόντσιτς με τον Γιάννη και τον Έντουαρντς

Οι Μάβερικς επιχείρησαν να ανταλλάξουν τον Λούκα Ντόντιστς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Άντονι Έντουαρντς, πριν καταλήξουν στον Άντονι Ντέιβις

ΝΒΑ

Τα ξημερώματα της Τρίτης (11/02), ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους Λέικερς, πλάι στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς, στη νίκη της ομάδας του Λος Άντζελες επί των Γιούτα Τζαζ με σκορ 123-113.

Η ιστορία, ωστόσο, θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετική, με τις ισορροπίες του ΝΒΑ να άλλαζαν ακόμα περισσότερο, εφόσον ολοκληρώνονταν οι σκέψεις και οι στόχοι που είχαν θέσει εξ αρχής οι Μάβερικς πριν το mega-trade του Σλοβένου σούπερ σταρ για λογαριασμό του Άντονι Ντέιβις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Γκέρι Γουέλφελ, ο «φρύδιας» δεν ήταν ο πρώτος στόχος του Ντάλας. Το μεγάλο όνομα που είχαν «κυκλώσει» οι άνθρωποι των Μαβς ήταν εκείνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους Μιλγουόκι Μπακς να τους ρίχνουν «άκυρο».

Στη συνέχεια, στράφηκαν στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για ένα πιθανό trade με τον πυραυλοκίνητο, Άντονι Έντουαρντς, ωστόσο, και πάλι η απάντηση ήταν αρνητική.

Πηγή: sport-fm.gr

