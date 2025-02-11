Παναθηναϊκός: Χωρίς Ουναΐ και Ντραγκόφσκι στο Ελσίνκι

Πολλά προβλήματα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Βίκινγκουρ για τα playoffs του Conference League! Τελευταίο, αυτό του Αζεντίν Ουναΐ, με τον Μαροκινό να έχει ένα αιμάτωμα στην ποδοκνημική και να μένει εκτός αποστολής από τον Ρουί Βιτόρια!



Οι «πράσινοι», να σημειωθεί, πετάνε το πρωί της Τετάρτης με προορισμό το Ελσίνκι της Φινλανδίας, καθώς εκεί θα γίνει το παιχνίδι με τους Ισλανδούς. Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Ντραγκόφσκι, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση. Θυμίζουμε ο Πολωνός ήταν εκτός αποστολής και για το ματς της περασμένης Κυριακής με τον Άρη.

Το δελτίο Τύπου της «πράσινης» ΠΑΕ:

Σε αυτή είναι οι

Εκτός, φυσικά, όπως αναμενόταν, έμειναν και οι. Το «τριφύλλι», δηλαδή, έχειτου, που λογίζονται ως βασικοί, εκτός! Όπως τόνισε, εξάλλου, οστον, μεταφέροντας το ρεπορτάζ των «πράσινων»,στο συγκεκριμένο ματς, που θα γίνει, με το θερμόμετρο να δείχνει την ώρα του αγώνα, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο,Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα του UEFA Conference League κόντρα στην Βίκινγκουρ (13/2, 19:45).Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Αράο, γυμναστήριο ο Ντραγκόφσκι, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Βαγιαννίδης, Γεντβάι και Ουναΐ (αιμάτωμα στην ποδοκνημική).Μετά το τέλος της προπόνησης οανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που ταξιδεύουν το πρωί της Τετάρτης με προορισμό το Ελσίνκι της Φινλανδίας.Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Μπακασέτας, Μαξίμοβιτς, Τετέ, Τζούριτσιτς, Μαντσίνι, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ, Σφιντέρσκι, Σιώπης, Νταμπίζας, Φικάι, Μπρέγκου.

