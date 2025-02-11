Παναθηναϊκός: Χωρίς Ουναΐ και Ντραγκόφσκι στο Ελσίνκι

Πολλά προβλήματα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Βίκινγκουρ για τα playoffs του Conference League! Τελευταίο, αυτό του Αζεντίν Ουναΐ, με τον Μαροκινό να έχει ένα αιμάτωμα στην ποδοκνημική και να μένει εκτός αποστολής από τον Ρουί Βιτόρια!
Οι «πράσινοι», να σημειωθεί, πετάνε το πρωί της Τετάρτης με προορισμό το Ελσίνκι της Φινλανδίας, καθώς εκεί θα γίνει το παιχνίδι με τους Ισλανδούς. Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Ντραγκόφσκι, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση. Θυμίζουμε ο Πολωνός ήταν εκτός αποστολής και για το ματς της περασμένης Κυριακής με τον Άρη.
Εκτός, φυσικά, όπως αναμενόταν, έμειναν και οι Πελίστρι, Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Αράο. Το «τριφύλλι», δηλαδή, έχει 6 παίκτες του, που λογίζονται ως βασικοί, εκτός! Όπως τόνισε, εξάλλου, ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, μεταφέροντας το ρεπορτάζ των «πράσινων», ο Βιτόρια προορίζεται για ροτέισον στο συγκεκριμένο ματς, που θα γίνει υπό δριμύ ψύχος, με το θερμόμετρο να δείχνει την ώρα του αγώνα, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, -6 βαθμούς Κελσίου!
Το δελτίο Τύπου της «πράσινης» ΠΑΕ:
Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα του UEFA Conference League κόντρα στην Βίκινγκουρ (13/2, 19:45).
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Αράο, γυμναστήριο ο Ντραγκόφσκι, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Βαγιαννίδης, Γεντβάι και Ουναΐ (αιμάτωμα στην ποδοκνημική).
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που ταξιδεύουν το πρωί της Τετάρτης με προορισμό το Ελσίνκι της Φινλανδίας. Σε αυτή είναι οι Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Μπακασέτας, Μαξίμοβιτς, Τετέ, Τζούριτσιτς, Μαντσίνι, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ, Σφιντέρσκι, Σιώπης, Νταμπίζας, Φικάι, Μπρέγκου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.