Ραντουκάνου: Όταν συνειδητοποιεί ότι άντρας που είχε εμμονή μαζί της είναι στην κερκίδα

Η αναμέτρηση της Έμα Ραντουκάνου με την Καρολίνα Μούχοβα για το Open του Ντουμπάι στιγματίστηκε από ένα σοβαρό περιστατικό.



Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Βρετανίδα τενίστρια πλησίασε ξαφνικά στη διαιτητή, Μίριαμ Μπλέι, ούσα σε εμφανή κακή ψυχολογική κατάσταση και την ενημέρωσε για κάτι, προτού κρυφτεί πίσω από την υπερυψωμένη καρέκλα της Γερμανίδας ρέφερι.



Ο αγώνας συνεχίστηκε με μικρή καθυστέρηση, με τη WTA να ανακοινώνει στη συνέχεια πως η Ραντουκάνου είχε εντοπίσει στην κερκίδα έναν άντρα που μία ημέρα πριν την είχε προσεγγίσει εκτός κορτ επιδεικνύοντας εμμονική συμπεριφορά προς εκείνη.



Η παρουσία του στην κερκίδα προκάλεσε έντονη ανασφάλεια στη Βρετανίδα, με τον άντρα να αποβάλλεται από το γήπεδο και να αποκλείεται από τους αγώνες της Ομοσπονδίας.



Αξίζει να σημειωθεί πως η 22χρονη αθλήτρια είχε γίνει στόχος stalker στο παρελθόν στο Λονδίνο, με το δικαστήριο να επιβάλλει πενταετή περιοριστικά μέτρα σε έναν διανομέα που επισκεπτόταν συνεχώς το σπίτι της, αφήνοντας δώρα και κλέβοντας πράγματα από την αυλή της.

WTA statement on the security incident in Dubai:



On Monday, February 17, Emma Raducanu was approached in a public area by a man who exhibited fixated behavior. This same individual was identified in the first few rows during Emma’s match on Tuesday at the Dubai Duty Free Tennis… February 19, 2025

Pretty scary situation when a stalker turns up at your match. Raducanu did well to finish given how rattled she was.pic.twitter.com/aQJB43BTVv https://t.co/uYSjpU3ZZk — John Dean (@JohnDean_) February 19, 2025

