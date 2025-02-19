Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η σοκαριστική στιγμή που η Ραντουκάνου συνειδητοποιεί ότι άντρας που την παρακολουθούσε είναι στην κερκίδα - Βίντεο

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Καρολίνα Μούχοβα πήρε είδηση πως στην κερκίδα βρισκόταν ένας άντρας που είχε επιδείξει εμμονική συμπεριφορά προς αυτήν

Ραντουκάνου: Όταν συνειδητοποιεί ότι άντρας που είχε εμμονή μαζί της είναι στην κερκίδα

Η αναμέτρηση της Έμα Ραντουκάνου με την Καρολίνα Μούχοβα για το Open του Ντουμπάι στιγματίστηκε από ένα σοβαρό περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Βρετανίδα τενίστρια πλησίασε ξαφνικά στη διαιτητή, Μίριαμ Μπλέι, ούσα σε εμφανή κακή ψυχολογική κατάσταση και την ενημέρωσε για κάτι, προτού κρυφτεί πίσω από την υπερυψωμένη καρέκλα της Γερμανίδας ρέφερι.

Ο αγώνας συνεχίστηκε με μικρή καθυστέρηση, με τη WTA να ανακοινώνει στη συνέχεια πως η Ραντουκάνου είχε εντοπίσει στην κερκίδα έναν άντρα που μία ημέρα πριν την είχε προσεγγίσει εκτός κορτ επιδεικνύοντας εμμονική συμπεριφορά προς εκείνη.

Η παρουσία του στην κερκίδα προκάλεσε έντονη ανασφάλεια στη Βρετανίδα, με τον άντρα να αποβάλλεται από το γήπεδο και να αποκλείεται από τους αγώνες της Ομοσπονδίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η 22χρονη αθλήτρια είχε γίνει στόχος stalker στο παρελθόν στο Λονδίνο, με το δικαστήριο να επιβάλλει πενταετή περιοριστικά μέτρα σε έναν διανομέα που επισκεπτόταν συνεχώς το σπίτι της, αφήνοντας δώρα και κλέβοντας πράγματα από την αυλή της.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τένις Ντουμπάι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark