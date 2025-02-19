Λογαριασμός
Κάκωση στο γόνατο ο Γκέιμπριελ - Αγώνας δρόμου για να προλάβει τη Βιλερμπάν

Από μία κάκωση στο γόνατο ταλαιπωρείται ο Γκέιμπριελ με τη συμμετοχή του στο ματς με τη Βιλερμπάν να είναι αμφίβολη αυτή την στιγμή

Παναθηναϊκός: Κάκωση στο γόνατο ο Γκέιμπριελ

Πρόβλημα και με τον έναν… καθαρόαιμο σέντερ που έχει απομείνει στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ τραυματίστηκε στον τελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, με τη διάγνωση του ιατρικού επιτελείου να αναφέρει πως ο Νοτιοσουδανός έχει κάκωση στο δεξί γόνατο.



Ο παίκτης των «πρασίνων» κάνει διπλές θεραπείες και ουσιαστικά κάνει αγώνα δρόμο για να προλάβει το παιχνίδι των πράσινων με τη Βιλερμπάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague, το οποίο έχει οριστεί για τις 28 Φεβρουαρίου.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη τραυματίες τους δύο σέντερ του, τον Λεσόρ και τον Γιούρτσεβεν.
