Παναθηναϊκός: Κάκωση στο γόνατο ο Γκέιμπριελ

Πρόβλημα και με τον έναν… καθαρόαιμο σέντερ που έχει απομείνει στον Παναθηναϊκό AKTOR.
Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ τραυματίστηκε στον τελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, με τη διάγνωση του ιατρικού επιτελείου να αναφέρει πως ο Νοτιοσουδανός έχει κάκωση στο δεξί γόνατο.
Ο παίκτης των «πρασίνων» κάνει διπλές θεραπείες και ουσιαστικά κάνει αγώνα δρόμο για να προλάβει το παιχνίδι των πράσινων με τη Βιλερμπάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague, το οποίο έχει οριστεί για τις 28 Φεβρουαρίου.
Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη τραυματίες τους δύο σέντερ του, τον Λεσόρ και τον Γιούρτσεβεν.
Πηγή: sport-fm.gr
- Όποιος έχει αδέρφια, καταλαβαίνει: Ο Τουράμ μπήκε αλλαγή και πήγε... καρφί για τσαμπουκά στον αδερφό του - Βίντεο
- Βιτορία: «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε με τη Βίκινγκουρ - Έχω αποφασίσει κατά 95% για το αμυντικό δίδυμο»
- Τετέ: «Έχουμε μια υποχρέωση - Έφτανε μια κακή εβδομάδα για να αρχίσουν να μιλάνε»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.