Παναθηναϊκός: Κάκωση στο γόνατο ο Γκέιμπριελ

Πρόβλημα και με τον έναν… καθαρόαιμο σέντερ που έχει απομείνει στον Παναθηναϊκό AKTOR.



Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ τραυματίστηκε στον τελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, με τη διάγνωση του ιατρικού επιτελείου να αναφέρει πως ο Νοτιοσουδανός έχει κάκωση στο δεξί γόνατο.

Ο παίκτης των «πρασίνων» κάνεικαι ουσιαστικά κάνει αγώνα δρόμο για να προλάβει το παιχνίδι των πράσινων με τηγια την 27η αγωνιστική της Euroleague, το οποίο έχει οριστεί για τις 28 Φεβρουαρίου.Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη τραυματίες τους δύο σέντερ του, τον Λεσόρ και τον Γιούρτσεβεν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.