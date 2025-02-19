Γιουβέντους-Ίντερ: Ο Τουράμ μπήκε αλλαγή και... έκανε τσαμπουκά στον αδερφό του

Μπορεί ο Μάρκους Τουράμ να πήγε στην Ίντερ, όμως ο μικρός του αδερφός, Κεφρέν, ακολούθησε επ ακριβώς τα χνάρια του μπαμπά του, παίρνοντας πριν από μερικούς μήνες μεταγραφή στη Γιουβέντους.



Μάλιστα, τα δύο αδέρφια συνυπήρξαν στον αγωνιστικό χώρο στο πρόσφατο Derby d' Italia, με τον επιθετικό των «νερατζούρι» να περνά στο ματς ως αλλαγή και να μην χάνει δευτερόλεπτο, πηγαίνοντας... καρφί για τσαμπουκά στον χαφ των «μπιανκονέρι»!



Στο τέλος πάντως, είχαν θερμό τετ α τετ, με τον πιτσιρικά να πανηγυρίζει και τη σπουδαία νίκη χάρη σε γκολ του Κονσεϊσάο...

Marcus and Khephren Thuram with a brotherly back and forth when Inter played Juventus last night 🤣



(Via @biabotnari) pic.twitter.com/mntv2FqXdD February 18, 2025

