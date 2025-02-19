Λογαριασμός
Όποιος έχει αδέρφια, καταλαβαίνει: Ο Τουράμ μπήκε αλλαγή και πήγε... καρφί για τσαμπουκά στον αδερφό του - Βίντεο

Ο Μάρκους Τουράμ δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον αδερφό του, Κεφρέν, με το που πάτησε χορτάρι στο ντέρμπι της Γιουβέντους με την Ίντερ

Γιουβέντους-Ίντερ: Ο Τουράμ μπήκε αλλαγή και... έκανε τσαμπουκά στον αδερφό του

Μπορεί ο Μάρκους Τουράμ να πήγε στην Ίντερ, όμως ο μικρός του αδερφός, Κεφρέν, ακολούθησε επ ακριβώς τα χνάρια του μπαμπά του, παίρνοντας πριν από μερικούς μήνες μεταγραφή στη Γιουβέντους.

Μάλιστα, τα δύο αδέρφια συνυπήρξαν στον αγωνιστικό χώρο στο πρόσφατο Derby d' Italia, με τον επιθετικό των «νερατζούρι» να περνά στο ματς ως αλλαγή και να μην χάνει δευτερόλεπτο, πηγαίνοντας... καρφί για τσαμπουκά στον χαφ των «μπιανκονέρι»!

Στο τέλος πάντως, είχαν θερμό τετ α τετ, με τον πιτσιρικά να πανηγυρίζει και τη σπουδαία νίκη χάρη σε γκολ του Κονσεϊσάο...

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιουβέντους Ίντερ
