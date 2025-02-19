Ξεκάθαρος για το πώς ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παρουσιαστεί στο αυριανό ματς με τη Βίκινγκουρ στο ΟΑΚΑ ήταν ο Ρουί Βιτόρια στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου. Ο τεχνικός των πράσινων υποστήριξε ότι και εκείνος και οι παίκτες του γνωρίζουν τι χρειάζεται το αυριανό ματς και πρόσθεσε ότι πρέπει να είναι η ομάδα του δυνατή από το πρώτο λεπτό.

Ο Πορτογάλος ανέφερε ότι περιμένει το πώς θα αντιμετωπίσει η Βικινγκουρ το ματς, και υπογράμμισε ότι η ομάδα χρειάζεται περισσότερο συγκέντρωση αμυντικά και αποτελεσματικότητα επιθετικά.

Σχετικά με τα αγωνιστικά προβλήματα, ανέφερε ότι σήμερα μετά την προπόνηση θα γνωρίζει ποιους παίκτες θα έχει οριστικά στη διάθεσή του ενώ ξεκαθάρισε ότι κατά 95% έχει αποφασίσει το ποιο θα είναι δίδυμο των κεντρικών αμυντικών και θα περιμένει την προπόνηση για να λάβει και την τελική του απόφαση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Με βάση και το πρώτο ματς αλλά και το ότι κανένα ευρωπαϊκό ματς δεν θεωρείται εύκολο, πού έχετε επικεντρωθεί περισσότερο ενόψει της ρεβάνς;

«Σίγουρα κατανοούμε καλά την σημασία του αυριανού αγώνα, οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε σε όλους τους τομείς και όχι μόνο στο τακτικό ή το ψυχολογικό. Πρέπει να μπούμε δυνατά από το πρώτο λεπτό, με αποφασιστικότητα για να κερδίσουμε. Όλη η ομάδα πρέπει να έχει το πνεύμα του νικητή ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Στο τακτικό κομμάτι πρέπει να ξέρουμε πού θα κινηθούμε για να βρούμε τους χώρους που θέλουμε. Περιμένουμε έναν αντίπαλο που θα κλειστεί πίσω και θα ψάξει αντεπιθέσεις. Πρέπει να έχουμε γρήγορη κυκλοφορία, όταν θα φτάσουμε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου να εκμεταλλευτούμε την δημιουργικότητα και τις εμπνεύσεις των ποιοτικών ποδοσφαιριστών που διαθέτουμε. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε και να βάλουμε γκολ. Είμαστε μια ομάδα που θέλει πολύ να κερδίσει. Όπως είπε κι ο Τετέ περάσαμε μια δύσκολη εβδομάδα, αλλά έχουμε όλες τις συνθήκες για να κερδίσουμε και να περάσουμε στην επόμενη φάση».

Ο Παναθηναϊκός, εκτός από όλα τα άλλα, είχε να διαχειριστεί και πολλές απουσίες. Μια σημαντική απουσία ήταν ο Αράο. Δεδομένου ότι χτες μπήκε στις προπονήσεις, σε ποιον βαθμό είναι από πλευράς ετοιμότητας; Ποια είναι η κατάσταση του Βαγιαννίδη ενόψει του αυριανού αγώνα;

«Σήμερα είναι η τελευταία προπόνηση, που θα δούμε ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές που θα είναι στο 100% διαθέσιμοι. Ο Αράο χτες έκανε κανονική προπόνηση, αλλά προέρχεται από πολλές προπονήσεις που δεν μπόρεσε να πάρει μέρος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα έχω παραπάνω παίκτες διαθέσιμους από όσους πίστευα πριν λίγες ημέρες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση με πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, σε 40 μέρες δώσαμε πολλούς απαιτητικούς αγώνες. Σίγουρα αυτοί είχαν κάποιο κόστος. Το να παίζεις Πέμπτη-Κυριακή είναι πιο δύσκολο από το να παίζεις Τρίτη ή Τετάρτη. Είχαμε τους περιορισμούς μας στο καλεντάρι. Ποδοσφαιριστές που είχαν κάποια προβλήματα τραυματισμών, αλλά θεωρώ ότι θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Αύριο θα μπούμε με μεγάλη διάθεση κι αποφασιστικότητα, ανεξάρτητα από το ποιοι θα παίξουν, γιατί είμαστε μια μεγάλη ομάδα».

Στα τελευταία ματς ο Παναθηναϊκός δέχεται γκολ σχεδόν σε κάθε τελική του αντιπάλου. Αυτό ως εικόνα προβληματίζει. Έχει να κάνει με το ψυχολογικό κομμάτι ή με την τακτική προσέγγιση;

«Θα συμφωνήσω με την ανάλυση αυτή. Εγώ πάντα θέλω να βλέπω τα πράγματα θετικά, το θετικό είναι ότι δεν επιτρέπουμε πολλές τελικές στον αντίπαλο. Αυτό από την πρώτη στιγμή θέλαμε να το πετύχουμε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία οι πολύ λίγες τελικές του αντιπάλου μας κοστίζουν πάρα πολύ, υπάρχει και ο παράγοντας τύχη, αλλά όχι μόνο αυτός. Ειδικά σε τέτοιου τύπου παιχνίδια η συγκέντρωσή μας πρέπει να είναι στο 100%. Ακόμα κι όταν η μπάλα είναι σταματημένη ή ο ρυθμός μοιάζει να έχει παγώσει, εκεί μπορεί να μην έχουμε την συγκέντρωση που πρέπει και ο αντίπαλος να το εκμεταλλευτεί. Πρέπει να είμαστε στο 100% σε όλες τις στιγμές. Αυτό το δουλεύουμε και στις προπονήσεις, αν και το τελευταίο διάστημα κάνουμε κυρίως προπονήσεις αποκατάστασης και αποθεραπείας λόγω των συνεχόμενων αγώνων. Το δουλεύουμε πάντα όσο μπορούμε. Δεν γίνεται ο αντίπαλος πάντα με μια τελική να βρίσκει γκολ και εμείς να δημιουργούμε τόσες φάσεις και να μην τις εκμεταλλευόμαστε. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση στην άμυνα και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Νιώθω ότι οι αντίπαλοι δεν μας δημιουργούν τόσα αμυντικά προβλήματα, απλώς επειδή σκοράρουν φαίνεται ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν αφαιρέσουμε τα γκολ που δεχτήκαμε και δούμε ποιος άξιζε να κερδίσει, εμείς τις περισσότερες φορές αξίζαμε. Το ότι δεν έγινε αυτό μερικές φορές έχει να κάνει με κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουμε με συγκέντρωση κι αποτελεσματικότητα. Δουλεύουμε πολύ και σε αυτό το κομμάτι για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματά μας».

Για το αυριανό ματς έχετε διαθέσιμο τον Ίνγκασον στο κέντρο της άμυνας. Όλοι οι υπόλοιποι στόπερ είναι εκτός. Είναι στο μυαλό σας ξεκάθαρο το τι θα κάνετε αύριο ή σας προβληματίζει;

«Είμαι στο 95%, έχω αποφασίσει ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής. Περιμένω ένα 5% να περάσει και η τελευταία προπόνηση. Δεν μπορώ να μοιραστώ κάτι περισσότερο. Έχουμε αυτή την δυσκολία, ωστόσο αύριο θα είμαστε μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα, με πολλή ποιότητα, που θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να περάσει. Κι ο αντίπαλος έχει την δική ου αξία και φιλοδοξία, έχει δείξει θετικά πράγματα στο πρώτο ματς, αλλά κι εμείς είμαστε πολύ καλή ομάδα με ποιότητα κι αν κάνουμε το μάξιμουμ θα είναι θετικό το αποτέλεσμα για εμάς. Έχω πάρει κατά 95% την απόφαση κι αύριο θα την ανακοινώσω και στους ποδοσφαιριστές».

