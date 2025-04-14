Στην 16η θέση της παγκόσμιας κατάταξης υποχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς χάνοντας οκτώ θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο 26χρονος τενίστας απώλεσε τους βαθμούς που είχε από την περσινή κατάκτηση του Open του Μόντε Κάρλο και για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2018 βγαίνει εκτός Top 15.

Στην κορυφή της λίστας της ATP παραμένει πάντα ο Ιταλός Γιανίκ Σίνερ, ενώ ο νικητής του Μόντε Κάρλο, Κάρλος Αλκαράθ, ανέβηκε ξανά στο Νο 2, προσπερνώντας τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 9.930 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.720

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.595

4. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 5.280

5. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.120

6. Τζακ Ντρέιπερ (ΗΠΑ) 3.870

7. Αλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.535

8. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3.490

9. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.290

10. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 3.765

...

16. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 2.645

