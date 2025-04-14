Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: 3-1

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ (3-1) όχι απλώς τον έκανε αφεντικό στη μάχη για τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, αλλά έδωσε συνέχεια και στην πολύ καλή συγκομιδή που έχει εντός έδρας.



Μπορεί το ΟΑΚΑ να είναι αφιλόξενο, αχανές, να χρειάζεται τουλάχιστον 30-40 χιλιάδες θεατές για να θυμίζει έδρα, ωστόσο οι «πράσινοι» φέτος εκεί έχουν 11 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα (από τον Αστέρα σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών). Καλύτερη συγκομιδή εντός έδρας έχει μόνο ο Ολυμπιακός, που έχει 11 νίκες και 4 ισοπαλίες, χωρίς να έχει ηττηθεί στο «σπίτι» του.

Ο Παναθηναϊκός έχει διατηρήσει την ισχύ της έδρας του και στην Ευρώπη φέτος, καθώς έχασε μεν από Άγιαξ (0-1) και Τσέλσι (1-4), ωστόσο κέρδισε τα έξι υπόλοιπα παιχνίδια, με πιο σημαντικές νίκες αυτές απέναντι σε Λανς (2-0) και Φιορεντίνα (3-2).Αντίθετα, οι «πράσινοι» έχουν. Στο πρωτάθλημα έχουν 5 νίκες, 5 ισοπαλίες και 4 ήττες, ήτοι 20 βαθμούς, χειρότερη επίδοση από όλες τις ομάδες των playoffs, αφού ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν 29, ενώ η ΑΕΚ έχει 23. Μάλιστα,και το 0-1 επί του Λεβαδειακού, μετρώντας έκτοτε τέσσερις ισοπαλίες και πέντε ήττες σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Conference League.

