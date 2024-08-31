Παναθηναϊκός: Χωρίς Ίνγκασον, Μαξίμοβιτς και Γερεμέγεφ κόντρα στην Athens Kallithea

Τρεις απουσίες θα έχει ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση με την Athens Kallithea, στη Λεωφόρο (1/9, 22:00), για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Λανς και την είσοδό τους στη league phase του Conference League, οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους.

Ωστόσο, ο Ντιέγκο Αλόνσο δεν θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Ο πρώτος είναι ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, καθώς δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στον αστράγαλο, ενώ εκτός αποστολής έμειναν ακόμη οι Σβέριν Ίνγκασον και Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Ο Ισλανδός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα, που αποκόμισε από το ματς κόντρα στους Γάλλους, ενώ ο Σέρβος χαφ έχει ενοχλήσεις στους κοιλιακούς.

Την αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελούν οι: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Αράο.

