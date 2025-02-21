Πολικές θερμοκρασίες και στο Ελσίνκι και στην Καλογρέζα. Ένας Παναθηναϊκός που με τον τίτλο του απόλυτου φαβορί ζορίστηκε φοβερά κόντρα σε μια Βίκινκουρ που… το ζούσε και διεκδικούσε στα ίσα μια ολόχρυση σελίδα στην ιστορία της.

Οι «πράσινοι» έφτασαν πολύ κοντά σε μια κατάσταση διόλου τιμητική για το σύλλογο, αλλά τα κατάφεραν παλεύοντας μέχρι το τέλος. Και αυτή η πρόκριση - θρίλερ στους «16» του Conference League ήρθε με γκολ του Μλαντένοβιτς… με το δεξί και με άλλο ένα του Τετέ στο 90’ + 6’ για να δώσει το «τριφύλλι» το «παρών» στην κλήρωση για τους «16» της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το ματς:

Άπειροι, χαμηλού επιπέδου, τεράστια διαφορά με τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά ήταν τα δεδομένα για την κόντρα των «πράσινων» με τη Βίκινγκουρ που βίωνε τις πιο ιστορικές στιγμές του ποδοσφαίρου της Ισλανδίας σε αυτά τα Playoffs. Η ομάδα του Ότεσεν τα έκανε όλα σωστά και στα δυο παιχνίδια, ανάγκασε το «τριφύλλι» να μοχθήσει, να ιδρώσει, να ψάξει εναγωνίως τρόπο να προκαλέσει ζημιά.

Και είτε θεωρεί κανείς πως αποδόθηκε δικαιοσύνη, είτε όχι, το «τριφύλλι» έκανε το χρέος του, τα καταφέρνει. Αντ’ αυτού, οι Ισλανδοί που δεν είχαν καμία πίεση και απλά τέσταραν τις δυνάμεις τους απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, έπαιξαν όπως έπρεπε και δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, όλα τους πήγαιναν περίφημα. Οι παίκτες του Βιτόρια έκαναν αυτό που έπρεπε και αυτό που όφειλαν απέναντι στη φανέλα και την ιστορία του κλαμπ. Μάχη μέχρις εσχάτων. Και γι’ αυτό ήρθε η πρόκριση.

Μετά τα πρώτα 15 λεπτά όπου η κατοχή της μπάλας θα έφτασε σε συντριπτικά ποσοστά υπέρ του Παναθηναϊκού, δίχως την παραμικρή ουσία βέβαια, η Βίκινγκουρ ξεθάρρεψε. Και αποφάσισε να παίξει. Αλλά μαζί με την πρόθεσή της να βγει προσεκτικά μπροστά, αντιλαμβανόμενη τα κενά που μπορούσαν ν’ ανοίξουν στα μετόπισθεν του «τριφυλλιού», σταματούσε άριστα κάθε προσπάθεια των παικτών του Βιτόρια. Ούτε ο Ιωαννίδης μπορούσε - και μάλιστα δεν φαινόταν στο πρώτο μέρος - αλλά ούτε και οι υπόλοιποι που είχαν αναλάβει να φτιάξουν παιχνίδι. Ο Ουναΐ πότε κλίνοντας προς δεξιά για να βοηθήσει τον Τετέ, πότε πιο κεντρικά έπαιρνε μπάλα, αλλά δεν του έβγαινε η σκέψη, ενώ και οι Μλαντένοβιτς - Τζούρισιτς από αριστερά έκαναν μια τρύπα στο νερό με κάθε απόπειρα να γεμίσουν προς την περιοχή να κόβεται.

Οι Ισλανδοί ήταν εκείνοι που έφτιαξαν μεγάλες ευκαιρίες για γκολ και μάλιστα δυο φορές είδαν τους «πράσινους» να τους σταματούν σε κενή εστία. Αρχικά από ένα λάθος του Ντραγκόφσκι ο Κώτσιρας πρόλαβε προτού γίνει σουτ προς τα δίχτυα, ενώ, στο 22’ ο Χαφστέινσον πέρασε και τον πορτιέρε του Παναθηναϊκού, με τον Μαξίμοβιτς να σταματά την μπάλα μπροστά από την εστία. Η καλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στους Ισλανδούς με τον Ινγκιμούρντασον στο 41’ να φεύγει στην πλάτη της άμυνας, να ελέγχει την μπάλα, αλλά να πλασάρει πολύ άστοχα από πλεονεκτική θέση!

Ήταν λογικό να έχει «παγώσει» το γήπεδο απ’ ό,τι είχε δει στο πρώτο μέρος, ο Βιτόρια όμως δεν άφησε αρκετό χρόνο να κυλήσει στο δεύτερο μέρος προτού παρέμβει από τον πάγκο. Έβγαλε τον Τσέριν από τα χαφ και πρόσθεσε στην επίθεση τον Σφιντέρσκι για να βοηθήσει τον Ιωαννίδη. Και μαζί αποχώρησε στο 56’ και ο Κώτσιρας για να περάσει ο Βαγιαννίδης και να συνεισφέρει με τις κούρσες του. Ο Τετέ βρήκε άξιο συμπαραστάτη από δεξιά, η Βίκινγκουρ κατάλαβε πως και με τον Πολωνό στράικερ για τους «πράσινους» στο χορτάρι θα ζορίσουν τα πράγματα, αλλά και πάλιφαινόταν πως έπρεπε να έρθει κάτι αναπάντεχο για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση. Κι αυτό συνέβη στο 70’.

Η μπάλα κυκλοφόρησε από δεξιά προς αριστερά, ο Μλαντένοβιτς προσπάθησε να τροφοδοτήσει στο σημείο του πέναλτι, η μπάλα επέστρεψε σ’ εκείνον και μ’ ένα πανέξυπνο σουτ με το δεξί (!) πέτυχε απίθανο γκολ για το 1-0. Το μομέντουμ έγινε … καταπράσινο, αλλά και πάλι κάτι έλειπε. Οι προσπάθειες δεν ολοκληρώνονταν. Από τη στιγμή, όμως, που δεν έλειπε η διάθεση, ακόμα κι αν όλα έδειχναν ότι η παράταση θα ήταν το πιθανότερο σενάριο, ήρθε η λύτρωση.

Ευκαιρία από αριστερά στο 90’ + 6’ ο Τζούρισιτς με χώρο για σουτ, απομάκρυνση, ριμπάουντ του Τετέ και… καληνύχτα. Ο Παναθηναϊκός στους «16» του Conference League με θρίλερ, αλλά με happy end, απέναντι σε έναν εξαιρετικό, τακτικά, αντίπαλο.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Μλαντένοβιτς, Ίνγκασον, Μαξίμοβιτς, Κώτσιρας (56’ Βαγιαννίδης), Σιώπης, Τσέριν (56’ Σφιντέρκι), Ουναΐ, Τετέ, Τζούρισιτς (90’ + 6’ Αράο), Ιωαννίδης

Βίκινγκουρ: Γιόνσον, Θόρκελσον, Έκροθ, Άγκναρσον (67’ Χάνσεν), Γκούντγιονσον, Χαφστέινσον (80’ Βάτναμαρ), Σιγκούλπασον, Ιμπραΐματζικ, Θράνταρσον (54’ Βίλχαμσον), Άτλασον (67’ Γκούναρσον), Ινγκιμούρντασον

