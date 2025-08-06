Πρωτοψάλτης στο PAOPANTOU: «Μας λείπει ένας τίτλος στην Ευρώπη»

Πρωινό Αυγούστου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Συναντήσαμε και είχαμε την σπουδαία τιμή και χαρά να συνομιλήσουμε στον «Τάφο του Ινδού» με μια εμβληματική φιγούρα του τμήματος βόλεϊ του «τριφυλλιού». Έναν αθλητή που έχει συνδέσει το όνομά του με την Παναθηναϊκή οικογένεια. Ο λόγος φυσικά για τον περυσινό πρωταθλητή Ελλάδας και ηγέτη των «πρασίνων», Θανάση Πρωτοψάλτη.

