Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα πρώτα «γαλανόλευκα» κλικς του στην Εθνική

Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη και της Εθνικής μας ομάδας τέθηκε από το μεσημέρι της Δευτέρας (04/08) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ελλάδας ενόψει της συμμετοχής στο Ευρωμπάσκετ 2025.



Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς δημοσίευσε τα πρώτα φετινά «γαλανόλευκα» κλικ, ποζάροντας με χαμόγελο και περηφάνεια μαζί με την ελληνική σημαία.

Τις εν λόγω φωτογραφίες δημοσίευσε στο Instagram, συνδυάζοντάς τες με μια μπλε καρδιά και ένα... φυλαχτό για το μάτι!



