Κ. Αντετοκούνμπο στο sport-fm.gr: «Μετά το πρωτάθλημα του ΝΒΑ στόχος είναι το μετάλλιο με την Εθνική»

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος, για το Ευρωμπάσκετ έχει μπει στην τελική της ευθεία, με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη να μετράει αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ. Στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σέντερ να έχει ως ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση ενός μεταλλίου με τα «γαλανόλευκα», παρέα με τα αδέλφια του.

Ο Αντετοκούνμπο μίλησε στο sport-fm.gr και τον Χρήστο Ρομπόλη, για τους πολλούς τραυματισμούς που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, για το δυναμικό ρόστερ που διαθέτει φέτος η Ελλάδα, ενώ έδωσε και μία υπόσχεση στους φιλάθλους της Εθνικής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον Χρήστο Ρομπόλη:

Τα τελευταία χρόνια είχες κάποιους μικροτραυματισμούς, φέτος ο στόχος σου είναι να είσαι υγιής;

«Η υγεία για εμένα φέτος είναι το νούμερο ένα. Τις προηγούμενες χρονιές καλώς ή κακώς είχα αρκετούς μικροτραυματισμούς, ευτυχώς όμως όχι κάτι σοβαρό. Φέτος όμως στοχεύω να κρατήσω τον εαυτό μου υγιή και να είμαι παρών για την ομάδα».

Για άλλη μία φορά είστε και οι τρείς Αντετοκούνμπο μαζί στην Εθνική Ελλάδος, πώς νιώθεις για αυτό;

«Το να συμμετέχουμε όλοι μαζί στην Εθνική δεν μπορούμε να το έχουμε ως δεδομένο. Είναι μία ξεχωριστή στιγμή για εμάς, να φοράμε το εθνόσημο και να ερχόμαστε εδώ, ώστε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε και τρεις εδώ, να συμμετέχουμε, να προπονούμαστε, να βλέπουμε ο ένας τον άλλον και να κάνουμε ότι χρειαστεί για την ομάδα».

Επειδή πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι προχωρημένης ηλικίας, πιστεύεις ότι φέτος είναι η τελευταία ευκαιρία της Εθνικής για να φτάσει σε ένα μετάλλιο;

«Πιστεύω πως κάθε φορά τα τελευταία χρόνια θα μπορούσε κάποιος να το πει αυτό. “Φέτος είναι η τελευταία ευκαιρία” ή “Τώρα είναι η τελευταία φορά”. Πιστεύω είχαμε ευκαιρίες στο παρελθόν, αλλά πάντα θα δύνονται και ευκαιρίες στο μέλλον. Έχουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα, με πάρα πολύ ταλέντο και ελπίζω να τα καταφέρουμε».

Και οι τρεις Αντετοκούνμπο έχετε κατακτήσει το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, αυτό που σας λείπει είναι μία διάκριση και με την Εθνική;

«Ναι το μόνο που μας λείπει είναι ένα μετάλλιο με την Εθνική ομάδα. Πιστεύω έχουμε πιθανότητες. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε παίκτες με πολλές δυνατότητες που βάζουν το σύνολο πάνω από το εγώ τους και έχουν έρθει εδώ για να κερδίσουμε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν να κερδίσουμε κάτι φέτος και το ελπίζω πραγματικά».

Έχεις να δώσεις κάποια υπόσχεση στους Έλληνες φιλάθλους;

«Δεν θέλω να δώσω κάποια μεγάλη υπόσχεση, αυτό που έχω να πω είναι ότι θα δώσουμε τα δυνατά μας και θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε».

