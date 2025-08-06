Εγκρίθηκε η κατασκευή κολυμβητηρίου για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ

Ένα όνειρο για τον Ολυμπιακό γίνεται πραγματικότητα. Η κατασκευή ενός κολυμβητηρίου στον Πειραιά το οποίο θα αποτελέσει το «σπίτι» όλων των αθλημάτων του συλλόγου σε ό,τι έχει να κάνει με τον υγρό στίβο.

Η Σταυρούλα Αντωνάκου, παλαίμαχη πολίστρια και πλέον αντιπεριφερειάρχης Πειραία, σε ανάρτησή της έκανε γνωστό ότι εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή η κατασκευή του Υδάτινου Πάρκου του Ολυμπιακού στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ.

Αναλυτικά αναφέρει η Σταυρούλα Αντωνάκου, αντιπεριφερειάρχης Πειραιά:

Εγκρίθηκε ομόφωνα χθες, απ’την Περιφερειακή Επιτροπή η εισήγηση της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη @nickhardgr ,η Προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του Υδάτινου Πάρκου του ΟΣΦΠ, στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ!

Συγκεκριμένα υπερψηφίστηκε το θέμα ‘Έγκρισης σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» (Σ.Ε.Φ.) και του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Ο.Σ.Φ.Π.) για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» προϋπολογισμού € 23.560.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ορισμός μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης».

Ακολουθεί η έγκριση απ’το Ελεγκτικό Συνέδριο των όρων της σύμβασης και οι υπογραφές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών!



