Πρόταση της Ρεάλ στον Εμπαπέ για δύο χρόνια

Στην κατάθεση πρότασης για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών στον Κιλιάν Εμπαπέ προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης

Εμπαπέ

Πρόταση για την υπογραφή συμβολαίου έκανε στον Κιλιάν Εμπαπέ η Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό αποκάλυψε η εκπομπή «El Chiringuito» χωρίς όμως να μπαίνει σε άλλες λεπτομέρειες.

Το μόνο προσδιορίζεται είναι η χρονική διάρκεια του συμβολαίου η οποία είναι διετής.

Πηγή: sport-fm.gr

