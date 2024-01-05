Πρόταση της Ρεάλ στον Εμπαπέ για δύο χρόνια

Πρόταση για την υπογραφή συμβολαίου έκανε στον Κιλιάν Εμπαπέ η Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό αποκάλυψε η εκπομπή «El Chiringuito» χωρίς όμως να μπαίνει σε άλλες λεπτομέρειες.

❌🗓️ "La OFERTA del MADRID a MBAPPÉ CADUCÓ hace dos años".



🔢 "Este año serían cifras distintas".



🚨 La EXCLUSIVA de @jpedrerol, anoche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/ClkwXq646P — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2024

Το μόνο προσδιορίζεται είναι η χρονική διάρκεια του συμβολαίου η οποία είναι διετής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.