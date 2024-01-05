Οι… πινελιές που θέλει να βάλει ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό

Η εποχή Φατίχ Τερίμ στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε με κάθε επισημότητα την Τετάρτη, με το «τριφύλλι» να επικρατεί 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεωφόρο για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Τούρκος τεχνικός, έχοντας προλάβει να προπονήσει λίγες ημέρες τη νέα του ομάδα, έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο της στην αναμέτρηση με τους Ηπειρώτες. Οπότε, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, δεν έχει προλάβει να περάσει στον επιθυμητό βαθμό τη φιλοσοφία του και θα χρειαστεί ένα εύλογο διάστημα για να συμβεί αυτό. Κάποια στοιχεία, ωστόσο, από τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να δει φάνηκαν.

Ο 70χρονος κόουτς δεν θέλει να παρουσιάσει έναν εντελώς διαφορετικό Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολο άλλωστε να συμβεί κάτι τέτοιο μεσούσης της σεζόν, ενώ αναγνωρίζει ότι παρέλαβε μία ομάδα, η οποία στο πρωτάθλημα έχει καλά αποτελέσματα και άλλωστε για αυτόν τον λόγο βρίσκεται πολύ κοντά στην κορυφή.

Ο Φατίχ Τερίμ θέλει να κάνει πιο παραγωγικό το «τριφύλλι», να παίρνει περισσότερα ρίσκα η ομάδα του και είναι της λογικής «ας κάνουμε περισσότερες ευκαιρίες, ρισκάροντας να δώσουμε κάποιες παραπάνω» (συγκριτικά με αυτές που δέχεται έως τώρα), όπως ανέφερε και ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα ο Παναθηναϊκός είχε ψηλά τις γραμμές του, ακόμη και μετά το δεύτερο γκολ του και δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη τυχαία. Θέλει ο Τούρκος κόουτς να είναι ψηλά η ομάδα του στο γήπεδο με τις γραμμές να είναι κοντά μεταξύ τους, ενώ ζητάει να έχει ένταση στο παιχνίδι της, κάνοντας έντονο πρέσινγκ και ψηλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Επίσης ζητάει από τα ακραία του μπακ να ανεβαίνουν ψηλά στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα βασικά στοιχεία που θέλει σε πρώτη ανάγνωση ο Τερίμ και τα περισσότερα προσπάθησε να τα βγάλει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι υπό την καθοδήγησή του, ενώ κάποια από αυτά θα τα βγάλει προσεχώς στο γήπεδο.

