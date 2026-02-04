Λογαριασμός
Προμηθέας: Μεγάλη ατυχία με Γκρέι, έσπασε το χέρι του

Μεγάλο πρόβλοημα για την ομάδα της Πάτρας, που έχει βγει στην αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του, στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν

Προμηθέας

Χάνει το σημείο αναφοράς του ο Προμηθέας στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν!

Λίγες ώρες πριν τον αγώνα με το Μαρούσι για τα play-in του Κυπέλλου Ελλάδας, έγινε γνωστό ότι ο Ρομπ Γκρέι στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του έσπασε το χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει για το επόμενο διάστημα, ακόμα και μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Έτσι, δημιουργείται ένας τεράστιος πονοκέφαλος για τον Κούρο Σεγκούρα, με τους Πατρινούς να έχουν βγει στην αγορά προκειμένου να καλύψουν το κενό που άφησε ο Αμερικανός με τον σοβαρό τραυματισμό του.

Πηγή: sport-fm.gr

