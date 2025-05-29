Προμηθέας: Υποψήφιος για τον πάγκο ο Λιμνιάτης

Αν και μέχρι πριν λίγες μέρες η παραμονή του Ηλία Παπαθεοδώρου στον πάγκο του Προμηθέα έμοιαζε δεδομένη, τα πράγματα άλλαξαν. Ο 49χρονος προπονητής φέρεται να έχει πολύ καλές προτάσεις από το Μαρούσι και μια ομάδα του εξωτερικού, με αποτέλεσμα οι Πατρινοί να εξετάζουν άλλες λύσεις.



Στο προσκήνιο έχει έρθει η επιλογή του Γιώργου Λιμνιάτη, ο οποίος αποχώρησε από τον πάγκο του Περιστερίου. Ο 54χρονος τεχνικός, που παρεμπιπτόντως υπήρξε συνεργάτης του Παπαθεοδώρου επί σειρά ετών, παρουσίασε πολύ καλό έργο στην ομάδα των δυτικών προαστίων και είναι το φαβορί για τον πάγκο του Προμηθέα.

