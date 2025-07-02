BCL: Έμαθαν αντιπάλους οι ΑΕΚ, Προμηθέας, Καρδίτσα και ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κλήρωση ενόψει της νέας σεζόν για το Basketball Champions League, με ΑΕΚ, Προμηθέα και Καρδίτσα να μαθαίνουν τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στη φάση των ομίλων, ενώ ο ΠΑΟΚ έμαθε την αντίπαλό του στα προκριματικά της διοργάνωσης.



Αρχικά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Ντέρμπι Στουντέντσκι από το Μαυροβούνιο, η οποία συμμετέχει στην Αδριατική Λίγκα, τερματίζοντας στην 11η θέση της με την ολοκλήρωση της περασμένης σεζόν. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση από τον νοκ-άουτ προημιτελικό, στη συνέχεια θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μπούρσασπορ (Τουρκία) – Μπραουνσβάιγκ (Γερμανία), ενώ αν προκριθεί ξανά, στον τελικό και με φόντο την πρόκριση στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης θα βρει απέναντί του μια εκ των Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία), Μπίτολα (Βόρεια Μακεδονία), Οραντέα (Ρουμανία) ή Αντβέρπ (Βέλγιο).

Όσον αφορά στη φάση των ομίλων, η ΑΕΚ, ούσα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, κληρώθηκε στον 6ο όμιλο μαζί με Ρίγα (Λετονία), Σζόλνοκι (Ουγγαρία) και με την ομάδα που θα προκριθεί από το 1ο μονοπάτι των προκριματικών.



Ο Προμηθέας από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, κληρώθηκε στον 1ο όμιλο μαζί με Ρίτας (Λιθουανία), Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) και Χέιντελμπεργκ (Γερμανία), ενώ η Καρδίτσα (4ο γκρουπ δυναμικότητας), βρίσκεται στον 7ο όμιλο, μαζί με Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία), Οστάνδη (Βέλγιο) και Μερσίν (Τουρκία). Τέλος, ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που καταφέρει να προκριθεί στους ομίλους, εκεί θα τεθεί αντιμέτωπος με Μπανταλόνα (Ισπανία), Χάποελ Χολόν (Ισραήλ) και Σολέ (Γαλλία).



Οι όμιλοι:



1ος: Ρίτας, Προμηθέας, Λέγκια Βαρσοβίας, Χέιντελμπεργκ

2ος: Άλμπα, Νίμπουρκ, Σαμπάχ, Νικητής 3ου μονοπατιού προκριματικών

3ος: Μπανταλόνα, Χάποελ Χολόν, Σολέ, Νικητής 2ου μονοπατιού προκριματικών (συμμετέχει ο ΠΑΟΚ)

4ος: Τενερίφη, Τόφας, Μπνέι Χερζίλια, Τραπάνι

5ος: Γαλατασαράι, Ιγκοκέα, Βίρζμπουργκ, Τριέστε

6ος: ΑΕΚ, Ρίγα, Σζόλνοκι, Νικητής 1ου μονοπατιού προκριματικών

7ος: Ουνικάχα Μάλαγα, Οστάνδη, Μερσίν, Καρδίτσα

8ος: Γκραν Κανάρια, Μπενφίκα, Λε Μαν, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα



Το μονοπάτι του ΠΑΟΚ στα προκριματικά:

ΠΑΟΚ-Ντέρμπι Στουντέντσκι

Μπούρσασπορ–Μπράουνσβαϊγκ

Ρέτζιο Εμίλια–Μπίτολα

Οραντέα–Αντβέρπ







Το μονοπάτι από το οποίο θα προκύψει η ομάδα στον όμιλο της ΑΕΚ:

Πατριότι Λέβιτσε–ΑΕΚ Λάρνακας

Κάλεβ/Κράμο–Ρίλσκι Σπορτίστ

Μπάκεν Μπέαρς–Κουταίσι

Χίρος Ντεν Μπος–Τρέπτσα





