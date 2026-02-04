Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο σοκ στο ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος άσος του Καμπανιακού

Νέο σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο με έναν νεαρό ποδοσφαιριστή του Καμπανιακού να φεύγει από τη ζωή

Καμπανιακός 17χρονος

Δεν έχουν τέλος οι σοκαριστικές ειδήσεις για τη χώρα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σήμερα έγινε γνωστό, με σχετική ανακοίνωση του Καμπανιακού ότι έφυγε από τη ζωή ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Αθανασιάδης Θεόδωρος σε αυτοκινητικό δυστύχημα.

Αναλυτικά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ομάδας:

Η Οικογένεια του Καμπανιακού θρηνεί.
Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, Αθανασιάδη Θεόδωρο, που έφυγε από τη ζωή σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 17 ετών.
Η Οικογένεια του Καμπανιακού αλλά και όλη η περιοχή πενθεί καθώς ο «Τέο» ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όνειρα, ελπίδες και πάθος για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Ο Θοδωρής δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός αθλητής αλλά και ένας υπέροχος χαρακτήρας. Μέσα από την ομάδα του, ήταν πάντα πρόθυμος να δώσει το 100%, να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του και να προσφέρει χαρά και έμπνευση σε όλους μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, που θα είναι δύσκολο να καλυφθεί.
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θοδωρή, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον αγαπούσαν. Η θλίψη μας είναι μεγάλη αλλά η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας.
Καλό ταξίδι, φίλε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα ποδοσφαιριστής 17χρονος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark