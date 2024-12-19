Euroleague: Παναθηναϊκός... NBA, διέλυσε την Μπασκόνια με 104-69

Τεράστια νίκη που ίσως γίνει… Πύρρειος για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» διέλυσαν την Μπασκόνια με σκορ 104-69 για τη 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και έκλεισαν με ρεκόρ 10-7 τον πρώτο γύρο, όμως ανησυχούν για τον Ματίας Λεσόρ, που αποχώρησε από το παρκέ σφαδάζοντας μετά από τραυματισμό στο πόδι και πήγε στο νοσοκομείο.

Όπως και κόντρα στην Αρμάνι, έτσι και με τους Βάσκους, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε με το πόδι στο «γκάζι» και ξέφυγε από νωρίς με πολύ μεγάλες διαφορές, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στην άμυνα και Κέντρικ Ναν στην επίθεση. Η Μπασκόνια δεν είχε καμία απολύτως αντίδραση και θα επρόκειτο για μία τέλεια βραδιά στο ΟΑΚΑ, αν δεν είχε προκύψει ο τραυματισμός του Γάλλου σέντερ που επισκίασε όμως τα πάντα.

Κορυφαίος της αναμέτρησης και πάλι ο Κέντρικ Ναν, που έβαλε… σβηστά 26 πόντους και μοίρασε 9 ασίστ (ρεκόρ καριέρας). 18 πόντοι για τον Λορέντζο Μπράουν που πήρε φόρα στο φινάλε, ενώ 11 είχε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, 10 όσο έπαιξε ο Λεσόρ και από 8 οι Καλαϊτζάκης, Τσεντί Οσμάν. Έπαιξε και σκόραρε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Για την Μπασκόνια, που έπεσε στο 7-10, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τσίμα Μονέκε με 16 πόντους.

Στη 18η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Μόναχο με την Μπάγερν (27/12, 21:30), ενώ η Μπασκόνια θα υποδεχθεί την Παρί (27/12, 21:30).

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός σκόραρε πρώτος με ωραία ασίστ του Λεσόρ και καλάθι του Χουάντσο, ενώ μετά από κλέψιμο του Ναν ο Γκραντ έγραψε το 4-0 από μέση απόσταση. Ο Σεντεκέρσκις έβαλε το πρώτο καλάθι της Μπασκόνια και ο Χολ σκόραρε κι αυτός για το 6-4. Ο Λεσόρ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωσε (8-4), πριν ο Ναν σκοράρει με φλόουτερ για το 10-5. Ο Καλαϊτζάκης έκλεψε και μοίρασε στον Ναν (12-5), πριν ο Μονέκε μειώσει με τρίποντο σε 12-8. Ο Χουάντσο απάντησε με δικό του μακρινό σουτ (15-8), πριν ο Λεσόρ και ο Ναν βάλουν λέι απ για το +11 των γηπεδούχων (19-8). Ο Ναν έκλεψε και έβγαλε λόμπα στον Καλαϊτζάκη (21-8), πριν ο Λεσόρ καρφώσει εντυπωσιακά για το 23-8. Ο Μονέκε μείωσε για την Μπασκόνια (23-10), όμως ο Ναν απάντησε με τρίποντο πάνω σε άμυνα για το 26-10. Ο Αμερικανός γκαρντ συνέχισε να είναι ασταμάτητος με νέο μακρινό σουτ (29-10), με τον Καλαϊτζάκη να κάνει τάπα στον Χάουαρντ και λέι απ στον αιφνιδιασμό για το 31-10. Ο Μονέκε συνέχισε να παίζει… μόνος του για τους φιλοξενούμενους (31-12), ενώ με δύο βολές του Γκραντ διαμορφώθηκε το 33-12 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ραϊέστε και ο Μονέκε έβαλαν συνεχόμενες βολές για το 33-16. Μετά από συνεχόμενα λάθη των «πράσινων», ο Ρογκαβόπουλος πήγε και αυτός στη γραμμή και έγραψε το 33-18. Ο Μήτογλου ξεκόλλησε τον Παναθηναϊκό με τρίποντο (36-18), όμως ο Ρογκαβόπουλος σκόραρε και αυτός από μακριά και μείωσε στο 36-21. Ο Οσμάν απάντησε άμεσα (39-21), πριν ο Μπόλντγουιν πάει στις βολές για το 39-23. Ο Ναν επέστρεψε στο παρκέ και έβαλε αμέσως τρίποντο (42-23), με τους Μπόλντγουιν και Σεντεκέρσκις να μειώνουν σε 42-27. Ο Λεσόρ σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ αλλά έχασε τη βολή (44-27), πριν ο Καλαϊτζάκης βάλει φοβερό ανάποδο λέι απ για το 46-27. Ο Λεσόρ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε (48-27), με τον Χολ να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 48-30. Ο Ρογκαβόπουλος έβαλε καλάθι στο τρανζίσιον (48-32) και ο Χάουαρντ τρίποντο για το 48-35. Ο Παναθηναϊκός απάντησε και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με λέι απ του Σλούκα και τρίποντο του Ναν για το 53-35.

Στο δεύτερο μέρος, ο Χουάντσο έβαλε δύο συνεχόμενα τρίποντα και έγραψε το 59-35. Μετά την «παγωμάρα» με τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ, ο Ομέρ Γιουρτσεβέν σκόραρε δύο συνεχόμενες φορές και έγραψε το 63-37. Ο Τούρκος σέντερ έκανε τάπα και στην άλλη πλευρά ο Καλαϊτζάκης έβαλε λέι απ (65-37), πριν ο Ναν σκοράρει από τα 8 μέτρα για το 68-37. Η Μπασκόνια προσπάθησε να πλησιάσει, όμως ο Σλούκας με τρεις βολές έγραψε το 71-41. Σεντεκέρσκις και Μπόλντγουιν μείωσαν τη διαφορά (73-45), πριν ο τελευταίος βάλει και δύο βολές για το 73-47. Οι Βάσκοι με καλάθι του Ντιόπ και τρίποντο του Ραϊέστε έριξαν κι άλλο τη διαφορά (73-52), πριν ο Μπράουν βάλει τυχερό τρίποντο για το 76-52. Η τρίτη περίοδος έληξε 76-55 με τρίποντο του Ραϊέστε.

Στην τέταρτη περίοδο, ένα ακόμη τρίποντο του Ναν έγραψε το 79-57. Ο Μήτογλου έβαλε δύο βολές, ενώ ο Αντετοκούνμπο έκανε τάπα στη μία πλευρά και κάρφωμα στην άλλη για το 83-59. Μπόλντγουιν και Μονέκε μείωσαν για την Μπασκόνια (83-64), όμως ο Μπράουν απάντησε με τρίποντο και ο Οσμάν σκόραρε στο τρανζίσιον για το 88-64. Ο Μπράουν έδωσε προσωπικό ρεσιτάλ με συνεχόμενους πόντους για το 92-64, με τον Ναν να δημιουργεί κάθε καλάθι του Παναθηναϊκού σε αυτό το διάστημα. Ένα τρίποντο του Οσμάν έγραψε το 99-64, ενώ από εκεί και πέρα δεν μπορούσε προφανώς να αλλάξει κάτι και το ματς έληξε 104-69.

Τα δεκάλεπτα: 33-12, 53-35, 76-55, 104-69

