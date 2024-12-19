Λογαριασμός
Conference League: Παναθηναϊκός - Ντιναμό Μινσκ 4-0 (β΄ημίχρονο) - Live η εξέλιξη του αγώνα

Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ με τον Γερεμέγιεφ στο 33' - Με το... ένα πόδι στην επόμενη φάση το «τριφύλλι»

Παίκτες ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Ντιναμό Μινσκ στο πλαίσιο του Conference League, με μοναδικό στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Λοντίγκιν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Γεντβάι, Ίνγκασον και Μαξ τετράδα στην άμυνα. Αράο, Μαξίμοβιτς και Ουναΐ θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Tζούριτσιτς στα άκρα και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Νταμπίζας, Φικάι και Μπρέγκου.

Ενώ την 11άδα της Ντινάμο Μινσκ απαρτίζουν οι: Λαπούκοφ, Πίγκας, Μπεγκούνοφ, Γκαβρίλοβιτς, Ζέρντεφ, Κουλίκοφ, Καλίνιν, Ντεμτσένκο, Μελνιτσένκο, Ποντστρέλοφ και Ράι.

