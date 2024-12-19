Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Ντιναμό Μινσκ στο πλαίσιο του Conference League, με μοναδικό στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Δείτε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Λοντίγκιν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Γεντβάι, Ίνγκασον και Μαξ τετράδα στην άμυνα. Αράο, Μαξίμοβιτς και Ουναΐ θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Tζούριτσιτς στα άκρα και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Νταμπίζας, Φικάι και Μπρέγκου.

Ενώ την 11άδα της Ντινάμο Μινσκ απαρτίζουν οι: Λαπούκοφ, Πίγκας, Μπεγκούνοφ, Γκαβρίλοβιτς, Ζέρντεφ, Κουλίκοφ, Καλίνιν, Ντεμτσένκο, Μελνιτσένκο, Ποντστρέλοφ και Ράι.

