Με Βίκινγκουρ ή Μπόρατς στα playoffs του Conference ο Παναθηναϊκός - Η ώρα της κλήρωσης και οι ημερομηνίες των αγώνων

Ο Παναθηναϊκός σάρωσε την Ντινάμο Μινσκ στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας 4-0 των Λευκορώσων και τερμάτισε με 10 βαθμούς στη 13η θέση της League Phase του Conference League. Πλέον, λοιπόν, το «τριφύλλι» περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs, αλλά και το μονοπάτι μέχρι τον τελικό του Βρότσλαβ, στην κλήρωση της Παρασκευής (20/12, 14:00).

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Βίκινγκουρ της Ισλανδίας ή Μπόρατς από τη Βοσνία, που τερμάτισαν στη 19η και την 20ή θέση αντίστοιχα. Τους Βόσνιους, φυσικά, ο Παναθηναϊκός τούς είχε βρει μπροστά του και στη League Phase, εκτός έδρας, μένοντας στο 1-1.

Το πρώτο παιχνίδι για την πρόκριση στους «16» του Conferennce θα γίνει στις 13 Φεβρουαρίου και το δεύτερο θα λάβει χώρα μία εβδομάδα αργότερα, στις 20 του μήνα.

Από εκεί και πέρα και αν η ομάδα του Ρουί Βιτόρια κάνει το καθήκον της στα playoffs, παίρνοντας την πρόκριση για τους «16», εκεί θα τεθεί αντιμέτωπη με μία εκ των Φιορεντίνα ή Ραπίντ Βιέννης, που τερμάτισαν στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα.

