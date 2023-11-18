Μπάσκετ: Το Περιστέρι 97-87 το Λαύριο - Τέταρτη σερί νίκη για την ομάδα του Σπανούλη

Ακόμη μια ματσάρα στη Stoiximan Basket League. Το Περιστέρι bwin κατόρθωσε να πάρει τη δύσκολη νίκη με σκορ 89-87 κόντρα στο Λαύριο στο «Ανδρέας Παπανδρέου», φτάνοντας τα 4 σερί ροζ φύλλα στο πρωτάθλημα και στρέφοντας τώρα την προσοχή του στο κρίσιμο ματς με τη Φάλκο Σομπατέλι για το BCL (21/11).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη τα βρήκε σκούρα κόντρα στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό σύνολο του Κώστα Μέξα, το οποίο επέστρεψε από το -12 (42-30) και μάλιστα είχε και το προβάδισμα μέχρι τα τέλη της τρίτης περιόδου. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ωστόσο, οι πιο ποιοτικοί γηπεδούχοι βρήκαν τις λύσεις που χρειάζονταν και πανηγύρισαν ένα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα.

Κορυφαίος των νικητών με 16 πόντους ο Νίκος Χουγκάζ, ενώ από 14 είχαν οι Τζο Ράγκλαντ και Κένι Γουίλιαμς. Από πλευράς Λαυρίου, που έπεσε στο 3-4 αλλά εντυπωσιάζει, ξεχώρισε και πάλι ο Ξαβιέ Καστανιέδα με 20 πόντους, ενώ 19 είχε ο Μάρκους Θόρντον. Έχασε κομβικό τρίποντο ισοφάρισης στο 86-83 ο Κώστας Παπαδάκης.

To ματς

Το ματς ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό, με τους Καστανέδα και Τόμπσον να διαμορφώνουν το 4-3 από νωρίς, πριν ο Ράγκλαντ βάλει εντυπωσιακό λέι απ για το 6-3. Ο Τόμπσον σκόραρε με βολές για το 8-3, ενώ ο Παπαδάκης μείωσε σε 8-6 και ο Μουρ έβαλε νέο τρίποντο για το 10-9. Γρήγορα, ο Ράγκλαντ έβαλε κι αυτός δικό του μακρινό σουτ, διαμορφώνοντας το 15-9. Ο Θόρντον έβαλε δύσκολο γκολ φάουλ, μειώνοντας ξανά σε 15-12 για το ανταγωνιστικό Λαύριο, που πλησίασε στον πόντο με λέι απ του Παπαδάκη (15-14). Ο Χουγκάζ έδωσε λύση από μακριά για το 18-14, ενώ έβαλε συνεχόμενα γκολ φάουλ και τρίποντο για το 24-16. Ο Ντάνγκουμπιτς από κοντά διαμόρφωσε το 28-18 και την πρώτη διψήφια διαφορά των γηπεδούχων. Θόρντον και Καστανιέδα έριξαν ξανά τη διαφορά στους 7 (30-23). Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 32-23.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ντε Τζούλιους μείωσε σε 32-26 με τρίποντο. Το Περιστέρι bwin ξέφυγε ξανά με +10 (36-26), βγάζοντας κάποιες άμυνες και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ράγκλαντ. Το Λαύριο πάλι έβγαλε αντίδραση με Ντε Τζούλιους και Γκρόμοβς, ρίχνοντας τη διαφορά στους 6 (36-30), όμως ο Χουγκάζ αποκατέστησε την τάξη για τους γηπεδούχους (42-30). Ο Παπαδάκης με το δεύτερό του τρίποντο έδωσε μια λύση για τους φιλοξενούμενους (32-23), οι οποίοι συνέχισαν να πιέζουν και να μην αφήνουν το Περιστέρι bwin να ξεφύγει με πρωταγωνιστή τον Έλληνα φόργουορντ αλλά και τον Γκρόμοβς (47-40). Ο Πουλιανίτης έδωσε λύση με τρίποντο για το 50-42, ενώ το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 50-45 χάρη σε μπάζερ μπίτερ του Θόρντον.

Γρήγορα στο δεύτερο μέρος, το Λαύριο μείωσε σε 50-47 με τον Μουρ, ενώ λίγο αργότερα με τρίποντο του ίδιου ισοφάρισε σε 52-52. Ο Ρένφρο με εντυπωσιακό κάρφωμα ξανάδωσε το προβάδισμα στο Περιστέρι bwin (54-52), το οποίο γρήγορα ισοφαρίστηκε ξανά από βολές του Καστανιέδα, πριν ο Γκρόμοβς βάλει μπροστά το Λαύριο (54-56). Ο Καστανιέδα «πήρε φωτιά» και έβαλε νέο μακρινό σουτ για το 54-59. Οι φιλοξενούμενοι είχαν πλέον ρυθμό και βρέθηκαν στο +6 (55-61), πριν ο Κασελάκης βάλει μεγάλο σουτ για το 57-61. Ο Καστανιέδα απάντησε ξανά για το 57-63, όμως ο έμπειρος Κασελάκης έδωσε λύσεις για το 61-63. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 63-67 υπέρ του απίθανου Λαυρίου.

Με γρήγορο τρίποντο του Κένι Γουίλιαμς, το Περιστέρι bwin πλησίασε στον πόντο (66-67), πριν περάσει μπροστά με νέο μακρινό σουτ του Ντάνγκουμπιτς (71-69). Ο Γουίλιαμς έβαλε νέο μεγάλο σουτ από τα 6,75 για το 74-70, ενώ λίγο αργότερα υπέγραψε και το 76-72. Ο Γκρόμοβς σκόραρε γκολ φάουλ για το 76-74 αστοχώντας στη βολή, με το Λαύριο να συνεχίζει την πίεσή του. Ο Κασελάκης πήρε τρεις βολές και έβαλε δύο για το 78-74, ενώ ο Ρένφρο υπέγραψε το +6 του Περιστερίου bwin σε κρίσιμη καμπή του παιχνιδιού (80-74), ενώ μία ακόμα του Ντάνγκουμπιτς έφερε το σκορ στο 81-74. Ο Θόρντον με δύο βολές μείωσε σε 81-78, όμως ο Ράγκλαντ έβαλε μεγάλο τρίποντο πάνω σε άμυνα για το 84-78. Το Λαύριο δεν τα έβαλε κάτω και απάντησε αμέσως με τον Θόρντον μειώνοντας και πάλι, όμως ο Ντάνγκουμπιτς έκανε το 86-81. O Καστανιέδα με δεύτερη προσπάθεια μείωσε ξανά σε 86-83, όμως ο Παπαδάκης έχασε κρίσιμο τρίποντο ισοφάρισης. Το Περιστέρι bwin είχε ψυχραιμία στο φινάλε και κατάφερε να ελέγξει τα πράγματα παίρνοντας το ροζ φύλλο.

Τα δεκάλεπτα: 32-23, 50-45, 63-67, 89-87

