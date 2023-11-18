Έφυγε από τη ζωή στα 75 του ο Ολλανδός γκολτζής, Ρουντ Χέιλς

Ένας από τους μεγαλύτερους Ολλανδούς σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο Ρουντ Χέιλς, έφυγε από τη ζωή.

Ο παλαίμαχος γκολτζής πέθανε στα 75 του χρόνια, βυθίζοντας στη θλίψη την Ολλανδία.

Η καριέρα του είχε κρατήσει από το 1964 μέχρι το 1984, με τον Χέιλς να σημειώνει συνολικά 344 τέρματα σε 513 συμμετοχές με τη φανέλα των Τέλστερ, Φέγενορντ, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Κλαμπ Μπριζ, Άγιαξ, Άντερλεχτ, Σπάρτα Ρότερνταμ, Αϊντχόφεν και Μπρέντα.

Με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, σκόραρε έντεκα φορές σε 20 συμμετοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βγήκε πέντε φορές πρώτος σκόρερ στην Eredivisie, ενώ πανηγύρισε αρκετούς τίτλους, μεταξύ των οποίων και ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1970 με τη Φέγενορντ.

