Προκλητική ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας: «Κανένα έλεος!»

Δείτε την προκλητική ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ χθες το βράδυ  

Τουρκία Ελλάδα Eurobasket

Η Τουρκία πήρε μια δίκαια νίκη απέναντι στην Ελλάδα στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, αλλά ο ενθουσιασμός οδήγησε σε... παραστρατήματα.

Η ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας έκανε μια ανάρτηση που μόνο εντός αθλητικού πλαισίου δεν θεωρείται. Παρουσιάζοντας τον Τζέντι Όσμαν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται, σε δύο εντελώς διαφορετικά στιγμιότυπα μεταξύ τους, σχολίασε «Κανένα Έλεος».

