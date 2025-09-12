Αταμάν: Νικήσαμε μια σπουδαία ομάδα που έχει εξαιρετικό ρόστερ - Έτσι αντιμετωπίσαμε τον Γιάννη

Η Τουρκία εμφανίστηκε σαφώς ανώτερη από την Εθνική μας, παίρνοντας την άνετη νίκη και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του φετινού Ευρωμπάσκετ. Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν εκθείασε την άμυνα που έπαιξε η ομάδα του, χαρακτήρισε την Εθνική μας μια σπουδαία ομάδα που διαθέτει εξαιρετικό ρόστερ, ενώ εξήγησε και τον τρόπο που είχε σχεδιάσει για να αντιμετωπίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της εθνικής Τουρκίας:

«Αρχίσαμε πολύ επιθετικά, με φοβερή άμυνα, πήραμε αυτοπεποίθηση και ελέγξαμε το παιχνίδι. Ήταν το πλάνο μας να σταματήσουμε το πικ εν ρολ των γκαρντ και όταν παίρνει την μπάλα ο Γιάννης να παίζουμε άμυνα με 2-3 παίκτες. Οι παίκτες μου πίστεψαν στο πλάνο και έβαλαν τεράστια προσπάθεια. Ήταν από τις καλύτερες άμυνες που είδα ποτέ σε τέτοια διοργάνωση, γιατί η Ελλάδα έχει σπουδαία ομάδα και εξαιρετικό ρόστερ, αλλά δεν τους αφήσαμε να λειτουργήσει καλά η επίθεσή τους.Επιθετικά, χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά τον πάουερ φόργουορντ μας, τον Οσμάνι, γιατί ο Γιάννης μένει μέσα στη ρακέτα. Ο Οσμάνι έβαλε το πρώτο σουτ, απέκτησε αυτοπεποίθηση και έβαλε και τα επόμενα. Όλοι έπαιξαν εξαιρετική άμυνα στον Σλούκα και πήραμε μια σπουδαία νίκη. Δεν είναι όμως αρκετή για μας, θέλουμε τον τίτλο.Νικήσαμε μια σπουδαία ομάδα. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικό ρόστερ. Τώρα το μόνο πλάνο μου είναι να πάω για ύπνο, να ξεκουραστώ και αύριο να προετοιμαστούμε για τη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι φανταστική ομάδα, αλλά παίξαμε πολύ καλά.Για τον Αντετοκούνμπο παίξαμε επιθετική άμυνα. Τον δυσκολέψαμε στην ντρίμπλα και παίξαμε παγίδες. Ο Οσμάνι έπαιξε δυναμικά στο να μην πάρει την μπάλα. Ο Γιάννης δεν βρήκε χώρους, γιατί δεν είναι σαν το ΝΒΑ, αν είσαι καλά προετοιμασμένος μπορείς να τον σταματήσεις. Δεν ξέρω αν ομάδες του ΝΒΑ έρθουν να πάρουν τον Οσμάνι γιατί σταμάτησε τον Αντετοκούνμπο.Ο Σενγκούν δεν ήταν σε καλή μέρα στο ξεκίνημα, έχασε πολλά δικά του σουτ. Όμως πάντα, και όταν δεν σκοράρει, μπορεί να δημιουργήσει. Του αρέσει να πασάρει, ίσως είναι ο καλύτερος στις πάσες στο ΝΒΑ, από τους ψηλούς. Πάντα έβρισκε σήμερα τον ελεύθερο παίκτη».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.