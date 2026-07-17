Προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού με Σάμσουνσπορ για Φαν Ντρόνγκελεν

Προβάρει τα πράσινα του Παναθηναϊκού ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Όπως μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας, υπάρχει πλέον προφορική συμφωνία του «τριφυλλιού» με τη Σάμσουνσπορ για τον Ολλανδό στόπερ. Μέχρι το βράδυ, δε, αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές, με τον 27χρονο αν έρχεται άμεσα στην Αθήνα για να υπογράψει τετρατές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους».

Η υπόθεση πέρασε από «σαράντα κύματα» και χρειάστηκε η παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου για να βρεθεί η χρυσή τομή στις δύσκολες διαπραγματεύσεις, οδηγώντας τελικά σε συμφωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παίκτης συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία των Τούρκων και μπορεί να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, ενώ είναι πολύ πιθανό να μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα, η οποία θα γίνει γνωστή σήμερα.

Ποιος είναι ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Φαν Ντρόνγκελεν έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Σπάρτα Ρότερνταμ, όπου σε νεαρή ηλικία πρόλαβε να καταγράψει 49 συμμετοχές και να ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της ολλανδικής σχολής. Η εξέλιξή του τον οδήγησε το καλοκαίρι του 2017 στη μεταγραφή στο Αμβούργο, με τους Γερμανούς να επενδύουν περίπου 3 εκατ. ευρώ για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Στο Αμβούργο έμεινε συνολικά τέσσερις σεζόν, παίζοντας τόσο στην Bundesliga όσο και στη δεύτερη κατηγορία, μετρώντας 95 εμφανίσεις και δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Ουνιόν Βερολίνου, όμως πριν καν προλάβει να κάνει επίσημο ντεμπούτο, παραχωρήθηκε δανεικός στη Μέχελεν για το δεύτερο μισό της σεζόν 2021/22.

Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε ξανά ως δανεικός, αυτήν τη φορά στη Χάνσα Ρόστοκ, ενώ το καλοκαίρι του 2023 η Σαμσουνσπόρ τον απέκτησε με ένα μικρό ποσό, περίπου 200.000 ευρώ. Από τότε η πορεία του πήρε την ανιούσα: Έγινε βασικό και αναντικατάστατο μέλος της τουρκικής ομάδας, ανεβάζοντας κατακόρυφα την αξία και την επιρροή του.

Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε και την πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση στο Conference League, όπου βρέθηκε αντίπαλος και της ΑΕΚ στη League Phase. Στην Τουρκία έχει καταγράψει συνολικά 112 συμμετοχές, οκτώ γκολ και τρεις ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν στόπερ με εμπειρία, σταθερότητα και διαρκή εξέλιξη.

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