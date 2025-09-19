Επιτυχημένη ήταν η παρουσία της Ελίνα Τζένγκο στα προκριματικά του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην Ιαπωνία.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μέλος της Team Future της bwin, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του αγωνίσματος με καλύτερη βολή στα 61,31μ..

Με την επίδοση αυτή μπορεί να μην ξεπέρασε το όριο της απευθείας πρόκρισης, το οποίο ήταν 62.50μ. Ωστόσο, η επίδοσή της αυτή ήταν η 11η από τις 12 αθλήτριες με την καλύτερη επίδοση στα προκριματικά με αποτέλεσμα να παίρνει την πρόκριση.

Ο μεγάλος τελικός, είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο στις 15.05.

