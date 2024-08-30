Στον απόηχου του Gala η Γλυκερία και ο Jason απολαμβάνουν τα ραντεβού τους με τον Αναστάση και την Αλεξάνδρα αντίστοιχα.

Η σχέση της Γλυκερίας και του Αναστάση δείχνει να περνά την καλύτερή της φάση δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τα άλλα δύο ζευγάρια του σπιτιού.

Σύννεφα έχουν εμφανιστεί στη σχέση της Ανδριάννας με τον Δήμο και της Σωτηρίας με τον Νίκο. Θα έχουμε «πρόσκαιρη βροχόπτωση» ή «σαρωτική καταιγίδα»;

Ένα νέο κορίτσι κατεβαίνει τη σκάλα στο σπίτι των αγοριών αφήνοντας αρκετούς με το στόμα ανοιχτό! Ποια αγόρια θα επιλέξει να γνωρίσει καλύτερα και πώς θα την υποδεχτούν τα κορίτσια;

Η νέα είσοδος φέρνει αλλαγές και εξελίξεις, το τηλεοπτικό κοινό μπορεί να ψηφίζει καθημερινό ένα αγόρι και ένα κορίτσι από το Power of Love στο http://poweroflove.tv ! Επίσης έχει τη δυνατότητα να στείλει τα γράμματά του στο poweroflove@skai.gr.

