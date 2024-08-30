Σίσσυ Χρηστίδου: Pool party για τα 11α γενέθλια του μικρότερου γιου της

Μέσα στον Αύγουστο έχουν γενέθλια και οι δύο γιοι της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη.

Και κατά παράδοση αυτά του Φίλιππου Ραφαήλ γιορτάζονται στη Χαλκιδική ενώ αυτά του μικρότερου Μιχαήλ Άγγελου που είναι γεννημένος 29 Αυγούστου, στην Αθήνα.

Έτσι ακριβώς έγινε και φέτος. Χθες ο Mike, όπως τον φωνάζει η οικογένειά του έκλεισε τα 11 και η μαμά Σίσσυ διοργάνωσε σούπερ pool party στο σπίτι τους.

Παρών φυσικά και ο νονός του, Παύλος Σταματόπουλος που ήταν και ο πρώτος που ανέβασε φωτό με την τούρτα υπερπαραγωγή. Ενώ αργά το βράδυ έβαλε και η Σίσσυ ένα ποστ γράφοντας: «My baby is not a baby anymore… but he will always be sunshine», δηλαδή, το μωρό της δεν είναι μωρό πια αλλά θα είναι πάντα λιακάδα.

